Almanya'dan açlıkla mücadeleye 880 milyon euro destek

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla daha da keskinleşen küresel açlık kriziyle mücadeleye 880 milyon euro destek verecek.

Alman hükümeti, Funke Medya Grubu gazetelerinde yer alan haberlere göre, güncel küresel açlık kriziyle mücadeleye 880 milyon euro destek verme kararı aldı. Haberde, Başbakan Olaf Scholz'un Mart ayında taahhüt ettiği 430 milyon euroluk destek miktarının, Rusya'nın saldırısıyla başlayan Ukrayna Savaşı'nın yarattığı olumsuz etkilerle mücadele için iki katına çıkarılmasına karar verildiği aktarılıyor.

Ayrılan bu kaynağın, "Çok sayıda krizin üst üste geldiği bir dönemde, ihtiyacın en acil olduğu yerler için kullanılacağı" söz konusu haberde ifade ediliyor.

Acil bölgeler: Etiyopya, Sudan, Kenya...

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın hazırladığı belgeye dayandırılan haberde, "en acil bölgeler" olarak, son yıllarda görülen kuraklığın da olumsuz etkilediği Etiyopya, Sudan ve Kenya gibi ülkeler sıralanıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan belgede, iklim değişikliğinin olumsuzlukları ve silahlı çatışmaların hakim olduğu Sahel Bölgesi ile Ortadoğu ülkeleri de yardım edilecek yerler arasında gösteriliyor.

Svenja Schulze Fotoğraf: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Almanya'nın yardım planı hem açlık kriziyle karşı karşıya kalan ülkelere kısa vadeli acil yardımı, hem de tedarik zinciri ve tarımda dönüşüme katkı sağlamaya yönelik uzun vadeli desteği öngörüyor.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, gelişmekte olan ülkelere verilmesi hedeflenen desteklerin, bu ülkelerin bağımsız hale gelmesi amacını taşıdığını da belirtti. Schulze, yardım ile özellikle söz konusu ülkelerde sürdürülebilir tarımcılığın gelişmesinin hedeflendiğine, bu yolla da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı gibi buğdayın silah olarak kullanmasının engellemesinin amaçladığına işaret etti.

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