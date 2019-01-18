 Almanya′dan İdlib yardımlarına HTŞ freni | ALMANYA | DW | 18.01.2019

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ALMANYA

Almanya'dan İdlib yardımlarına HTŞ freni

Almanya'da iki bakanlık, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İdlib'de büyük oranda kontrolü ele geçirmesi nedeniyle bu vilayete yönelik bazı mali yardım projelerini askıya aldı.

İdlib'de geçen Eylül ayında yüzlerce sivil, rejim güçlerinin vilayete büyük bir operasyon düzenleyeceği endişesiyle evlerini terk etmişti.

İdlib'de geçen Eylül ayında yüzlerce sivil, rejim güçlerinin vilayete büyük bir operasyon düzenleyeceği endişesiyle evlerini terk etmişti.

Almanya'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib vilayetinde kontrolün büyük oranda Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne geçmesi üzerine bu bölgeyle ilgili bazı yardım projelerini askıya aldı.

Almanya Kalkınma Bakanlığı, vilayete yaptığı tüm yardımları durdurduğunu açıklarken Dışişleri Bakanlığı İdlib'de istikrarın sağlanması amacıyla yürüttüğü bir proje için sağladığı finansman desteğini dondurduğunu duyurdu.

Kalkınma Bakanlığı, İdlib'deki projeler için 2019 yılında yapmayı planladığı 17,4 milyon euro tutarındaki yardımın iptal edilmediğini, geçici olarak askıya alındığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı ise askıya alma kararından etkilenen projelerin değerinin 3,5 milyon euro olduğunu açıkladı.

Sonlandırılan finansman destekleri arasında, kapanmaya zorlanan bir doğum kliniği için yapılan mali yardımın da bulunduğu açıklandı.

Kontrol HTŞ'ye geçmişti

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam, geçtiğimiz haftalarda Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki muhaliflerle gerçekleştirdiği çatışmaların ardından İdlib vilayetinde büyük oranda kontrolü ele geçirmişti. Başkenti İdlib'le aynı adı taşıyan vilayet, Suriye'de silahlı muhaliflerin son kalesi konumunda.

Türkiye ve Rusya'nın geçen Eylül ayında, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda anlaşması, rejim birliklerinin bu vilayete yönelik büyük bir operasyon düzenlemesini engellemişti.

İdlib'de HTŞ'ye bombalı saldırı

İdlib'de bugün Heyet Tahrir Şam örgütünü hedef alan bir bombalı saldırıda en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin yedisinin HTŞ mensubu olduğunu aktardı. Gözlemevi, saldırının HTŞ'ye ait bir mühimmat deposuna düzenlendiğini belirtti.

DW,dpa,AFP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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