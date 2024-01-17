Almanya'nın İsrail'e silah satışı on kat arttı

Berlin, Hamas'ın saldırısından bu yana İsrail'in Almanya'dan silah taleplerini öncelikli olarak ele alıyor. Bu da İsrail'e savunma sanayi ürünleri satışını 2023'te, bir sene öncesine göre on kat arttırmış oldu.

Almanya'da federal hükümet, 2023 yılında İsrail'e 20,1 milyon euro değerinde silah ve cephane ihracatına onay verdi. Almanya Ekonomi Bakanlığının, Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verdiği yanıta göre, bu kapsamda ihraç edilenler arasında 3 bin tanksavar silahı ile makineli tüfek, makineli tabanca ve yarı otomatik silahlar için 500 bin mermi de bulunuyor. Hükümetin geçen yıl İsrail'e satışına onay verdiği tüm savunma sanayi ürünlerinin toplam değerinin ise 326,5 milyon euro olduğu ve bunun da toplam ihracatın 32,3 milyon euro büyüklüğünde olduğu 2022 ile kıyaslandığında, ihracatın 10 kat artmış olması anlamına geldiği belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'deki saldırısının ardından yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in güvenliğinin Almanya için bir devlet politikası olduğunu vurgulamıştı. Alman hükümetinin silah satışlarından sorumlu birimi olan Ekonomi Bakanlığı da geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada, Hamas'ın terör saldırılarının bir sonucu olarak, "İsrail'e silah ihracatı başvurularının öncelikli olarak işleme alınacağını ve karara bağlanacağını" bildirmişti.

Sevim Dağdelen Fotoğraf: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

Bakanlık, geçen yıl İsrail'e silah ihracatının büyük bir bölümüne 7 Ekim'den sonra onay verildiğini aktararak, tanksavar ve mermiler dışında, 239 ateşleme tertibatı ve mermi ile topların gaz basıncı ile fırlatılmasını sağlayan 44 sevk maddesinin de onay alan ürünler arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Alman hükümetinin, bunların dışında, 306,4 milyon euro değerinde, 300'den fazla askeri teçhizata da yeşil ışık yaktığı duyuruldu. İsrail'e satışına izin verilen savunma sanayi ürünlerinde en büyük grubu, 65 onayla askeri kara taşıtları ve 57 onayla silah bakım, onarım, üretim, işletme ve geliştirme için teknoloji mamüllerinin oluşturduğu da yine Bakanlığın açıklamasında yer aldı.

Dağdelen'den silah satışına tepki

Ekonomi Bakanlığına soru önergesi veren dış politika uzmanı, milletvekili Sevim Dağdelen, ülkesinin İsrail'e silah ihracatını sert bir dille eleştirdi. Dağdelen açıklamasında, "Federal hükümet İsrail'e, Filistinli sivilleri öldürebildiği silahları, giderek artan oranda göndermek yerine, ihracat izinlerini iptal etmeli ve Gazze'de acil bir şekilde ateşkes uygulanması için çabalamalıdır" ifadelerini kullandı.

Alman Ekonomi Bakanlığının açıkladığı veriler arasında, Almanya'nın İsrail'e ihraç etmeye hazırlandığı altıncı Alman denizaltısı yer almıyor. ThyssenKrupp Marine Systems'e ait Kiel kentindeki tersanede yapımına devam edilen "INS Drakon" isimli denizaltı için, Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan, Başbakan Angela Merkel önderliğindeki dönemin hükümeti gerekli anlaşmayı imzalamış, nihai ihracat izni ise Federal Güvenlik Konseyi tarafından 2023'ün sonunda verilmişti. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de, Federal Parlamento Ekonomi Komisyonunu, 15 Aralık'ta konuyla ilgili olarak bilgilendirmişti.

ThyssenKrupp Marine Systems'in Kiel kentindeki tersanesinde, İsrail tarafından sipariş edilen denizaltılar da üretiliyor Fotoğraf: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Almanya'nın İsrail'e denizaltı satışı tartışmalı bir konu. Zira uzmanlar bu denizaltıların nükleer silahlarla donatılabileceğini ifade ediyor. Savunma sanayi yayınlarında çıkan ilgili haberlerde, Dolphin II sınıfı bu yeni nesil denizaltıların kulelerinin, önceki denizaltıların kulelerine göre daha geniş ve daha uzun olduğu ve bunun da Dolphin II tipi denizaltılarına yeni füze sistemlerini taşıma kabiliyeti sağladığı dile getiriliyor.

İsrail, 2022 yılı başında da, yine ThyssenKrupp Marine Systems tarafından üretilen, Dakar sınıfı üç denizaltı için sipariş vermişti. Ancak bu üç denizaltıdan ilk ikisinin yapımının tamamlanıp İsrail'e gönderilmesinin daha yıllarca sürebileceği ifade ediliyor.

Spiegel: Hükümet tank topu ihracatını görüşüyor

Almanya merkezli haber portalı Spiegel, Salı günü yayınladığı özel haberinde, Alman hükümetinin İsrail'e tank topu gönderme konusunu değerlendirdiğini öne sürdü. Haberde, İsrail hükümetinin bu konudaki talebinin konuyla ilişkili birimler tarafından ele alınarak prensipte onay verildiği bildirildi. İsrail'in söz konusu talebinin geçen Kasım ayında Alman makamlarına ulaştığı ve bu talebin 120 mm lazer güdümlü 10 bin adet tank topunu içerdiği belirtiliyor.

Spiegel, Alman silah sanayinin bu talebi hemen karşılayabilecek üretim kapasitesi olmadığı için, Berlin'in, ilgili mühimmatı Alman ordusu envanterinden alarak göndermeyi düşündüğünü aktardı. Ancak haberde, konuya dair herhangi bir resmi makam ya da kurumun henüz onay vermediği bildirildi.

dpa / ET,JD

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