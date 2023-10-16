Almanya'dan İran'a uyarı: Ateşe körükle gitmeyin

Alman hükümeti, radikal İslamcı Hamas'ın İsrail'e saldırması üzerine çıkan çatışmalarla ilgili İran'ı sert sözlerle uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, açıkça İran'a atıfta bulunarak, "Bu durumda ateşle oynayan, ateşe benzin döken ya da başka bir yolla körükleyen herkes bunu çok iyi düşünmelidir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Fischer , İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hamas lideri İsmail Haniye arasında Cumartesi günü Katar'da yapılan görüşmeye dair, "Şu anda herkese yangına körükle gitmemelerini tavsiye edebiliriz ve bu İran için de geçerlidir" açıklamasını yaptı.

İran Hamas'ın yakın müttefiki olarak görülüyor ve örgütü askeri olarak da destekliyor. Ancak Tahran, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında doğrudan bir dahli olmadığını savunuyor.

İsrail kaynaklarına göre Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği geniş çaplı saldırılarda bin 400'den fazla kişi öldü, yaklaşık 200 kişi de kaçırılarak Gazze Şeridi'ne götürüldü. Filistinli kaynaklara göre ise bugüne kadar yaklaşık 2 bin 750 kişi öldürüldü.

İsrail, Hamas saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ni abluka altına alırken Gazze'yi havadan vurmaya devam ediyor.

İsrail'in kapsamlı bir kara harekatı başlatacağı beklentisi nedeniyle Gazze Şeridi'nde şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişinin evini terk ettiği belirtiliyor.

AFP, DW /TY,HT

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