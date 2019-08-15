 Almanya′dan Holokost mağdurlarına ek aylık | ALMANYA | DW | 16.08.2019

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ALMANYA

Almanya'dan Holokost mağdurlarına ek aylık

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Almanya’nın Yahudi Soykırımı’ndan kurtulan binlerce kişiye ek aylık ödeyeceğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i (sağda) ziyaret eden Holokost mağdurları - 27.01.2019

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i (sağda) ziyaret eden Holokost mağdurları - 27.01.2019

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Almanya hükümetinin Nazi dönemindeki Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulan ve günümüzde İsrail'de yaşayan kişilere ek ödeme yapma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Netanyahu, Berlin'in söz konusu kişilere kişi başına ayda yüzlerce euroyu bulan bir aylık ödeyeceğini belirterek Almanya'ya hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Netanyahu mesajında, "Bu önemli, sağ kalanlar bunu hak ediyor" dedi.

Başbakan Netanyahu, ülkesinin de hayatta olan Yahudi Soykırımı mağdurlarına yönelik yardımları artırdığını sözlerine ekledi.

Almanya'dan teyit

Almanya Maliye Bakanlığı da, Netanyahu'nun verdiği bilgileri teyit ederek 5 binden fazla soykırım mağduruna ek aylık bağlanacağını bildirdi. Bakanlık, ödenecek meblağın, mağdurların şu an aldıkları tazminat emekliliğinin miktarına bağlı olacağını kaydetti.

80 yıl önce başlayan İkinci Dünya Savaşı'nı sağ atlatan ve günümüzde İsrail'de hayatlarına devam edenlerin sayısı, İsrail Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayında yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 220 bin. İsrail Merkezi İstatistik Dairesi ise bu rakamı, 2017 sonu itibarıyla 212 bin 300 olarak tahmin ediyor.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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