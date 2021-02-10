 Almanya′dan Herero ve Namalara yönelik soykırımı tanıma kararı | Almanya | DW | 28.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Almanya'dan Herero ve Namalara yönelik soykırımı tanıma kararı

Almanya, 1904-1908 yılları arasında Namibya’da Alman İmparatorluğu’nun Herero ve Namalara yönelik katliamlarını soykırım olarak tanımayı kabul etti.

Namibya'da Herero ve Namalara yönelik soykırımı anmak için bir anıt

Namibya'da Herero ve Namalara yönelik soykırımı anmak için bir anıt

Almanya, 1904-1908 yılları arasında Alman İmparatorluğu'nun Herero ve Namalara yönelik katliamlarını soykırım olarak tanımayı kabul etti. Soykırıma maruz kalanların torunlarından Almanya adına Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Namibya parlamentosunda düzenlenecek resmi törenle özür dilenecek.

İki ülke arasında beş yılı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerin sonucunu Almanya Dışişleri Bakan Heiko Maas kamuoyuyla paylaştı. Maas "Namibya ile ortak tarihimizin en karanlık bölümünü ortak bir biçimde ele alma konusunda uzlaşmaya varabildiğimiz için memnun ve müteşekkirim" dedi.

Video izle 03:40

Almanya'nın Namibya'daki karanlık tarihi

1 milyar 100 milyon euroluk destek

Alman bakan, Almanya'nın "ölçülemez acıların tanınmasının bir ifadesi olarak" Namibya'nın yeniden inşa ve kalkınma çalışmalarına yaklaşık 1 milyar 100 milyon euroluk bir katkı yapacağını açıkladı. Bu kaynak 30 yıl süre boyunca öncelikle Herero ve Namaların yaşadığı yerleşim yerlerindeki projelerde kullanılacak.

Almanya'nın finanse edeceği projeler arasında Namibya'nın arzusu üzerine toprak reformu, tarım, tarımsal altyapı, su tedariği, meslek eğitimi gibi alanlar bulunuyor.

Alman hükümeti yaptığı açıklamada soykırımın tanınmasının mağdurlar açısından hukuken tazminat talebinde bulunma sonucunu doğurmadığını ancak ortada siyasi ve ahlaki bir yükümlülük olduğunun altını çizdi. Almanya ile Namibya arasında beş yıldır süren müzakerelerde bu konunun nasıl çözüleceği önemli rol oynuyordu.

Geçmişin üstüne bir çizgi çekilemeyeceğini söyleyen Maas "Suçun tanınması ve özür dilememiz suçun aydınlatılması ve ortak bir biçimde geleceği şekillendirmemiz açısından önemli bir adım" diye konuştu.

Ne olmuştu?

O dönem Alman Güneybatı Afrikası adı verilen Namibya 1884-1915 yılları arasında Alman İmparatorluğu'nun bir sömürgesiydi. Lothar von Trotha yönetimi altındaki Alman İmparatorluğu askerleri 1904-1908 yılları arasında Herero ve Namalara yönelik çok sayıda katliama imza attı. Tarihçilerin 20'nci yüzyılın ilk soykırımı olarak tanımladığı katliamlarda 65 ila 80 bin arasında Herero ve 10 ila 20 bin arasında Namanın can verdiği tahmin ediliyor.

Almanya ile Namibya arasında o dönem işlenen suçlarla ilgili müzakereler 2015 yılında başlamıştı.

DW, dpa, AFP / EC, MK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Testfeld Autonomes Fahren in Karlsruhe

Almanya sürücüsüz araçları trafiğe çıkarmaya hazırlanıyor 10.02.2021

Almanya sürücüsüz araçların trafiğe çıktığı ilk ülke olmak için düğmeye bastı. Otonom araçlarla ilgili yasa tasarısı kabinenin gündeminde.

Deutschland Arbeitsmarkt Produktion

Almanya'da yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor 19.01.2021

Almanya'da yapılan bir anket, şirketlerin nitelikli eleman sıkıntısının korona döneminde de sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar yabancı iş gücünün giderek daha da önem kazanacağına dikkat çekiyor.

Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister

Akar’dan Yunanistan’a "Ankara" daveti 03.02.2021

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara-Atina hattında istikşafi görüşmelerin yeniden başladığı bir dönemde Yunanistan’a Ankara davetinde bulundu. Akar, Almanya'nın da "çok yakın bir dost ve müttefik" olduğunu dile getirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Grundsteinlegung House of One in Berlin

Almanya'da Gülencilerin yer aldığı projeye 30 milyon euro destek

Almanya'da Gülen Cemaati'nin de yer aldığı çok dinli projenin temel atma töreni bugün Berlin’de yapıldı. Federal Hükümetin 20, Berlin Hükümeti’nin ise 10 milyon euro ile desteklediği proje en geç 2025’te tamamlanacak.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  