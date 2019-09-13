 Almanya′dan elektrikli araçları yaygınlaştırma adımı | ALMANYA | DW | 05.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'dan elektrikli araçları yaygınlaştırma adımı

Alman hükümeti ve otomotiv sektörü Almanya'da elektrikli araç satın alınmasını özendirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Varılan uzlaşmada, teşvikler ve şarj istasyonları artırılması öngörülüyor.

default

Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisinin temsilcileri, ülkede elektrikli araçların yaygınlaşması için satış teşviklerinin ve araç şarj yerlerinin artırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisi teşvikleri arttırmayı, teşvik programını uzatmayı ve böylece elektrikli araçlara olan talebi arttırmayı hedefliyor. Hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri dün akşam başbakanlıkta yapılan bir zirvede bir araya gelerek Kasım ayından itibaren verilen teşviklerin liste fiyatı 40 bin euroya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 50, liste fiyatı 65 bin euroya kadar olan araçlar için ise yüzde 25 arttırılması kararı aldı. Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) Başkanı Bernhard Mattes teşvik paketine 2 milyar eurodan fazla katkı sağlanacağına işaret etti.

Bu kapsamda 40 bin euro liste fiyatının altındaki araçlara verilen teşvikler 4 bin eurodan 6 bin euroya yükselmesi, 40 bin eurodan fazla liste fiyatı olan araçlar için ise teşvik 5 bin euro düzeyinde olması öngörülüyor.

Başbakan Angela Merkel dün Zwickau'da elektrikli araç üretmeye başlayan Volkswagen'ın tesislerini ziyaret etti

Başbakan Angela Merkel dün Zwickau'da elektrikli araç üretmeye başlayan Volkswagen'ın tesislerini ziyaret etti

Alman hükümeti daha önce de benzer bir adım atmış, ancak 2016 yılında açıklanan 300 bin araçlık teşvik için sadece 141 bin civarında araç başvuru yapmıştı. Şimdi yükseltilecek teşviklerle 650-700 bin araç hedefleniyor. 2020 yılı sonunda sona eren teşvik paketi de 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Şarj istasyonları yaygınlaştırılacak

Yeni trafiğe çıkan elektrikli araç sayısı artış gösterse de halen düşük düzeyde olduğu belirtiliyor. Elektrikli araçların günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması için otomotiv zirvesinde elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması da gündeme geldi. 2022 yılına kadar Almanya'da 55 bin şarj istasyonunun kurulması hedefleniyor. Otomotiv sektörünün 15 bin kamu şarj noktası kurmak istediği belirtildi. Ülkeden halen 21 bin şarj noktası bulunuyor. Federal Hükümet 2030'a kadar 3 milyar eurodan fazla yatırım yaparak bir milyon şarj istasyonu kurmayı planlıyor.

Almanya'nın emisyon salınımı hedeflerine ulaşması için 2030 yılına kadar trafikte 7 ila 10 milyon elektrikli aracın olması hedefleniyor. 2016 yılından bu yana uygulanan teşvik programlarına rağmen bu hedefe ulaşmanın mümkün olmadığı görülüyor. Trafikteki eletrikli araç sayısının 2020 yılında ancak bir milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

DW/SSB, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2022 yılında Almanya’da bir milyon elektrikli otomobilin trafikte olmasını beklediğini dile getirdi. (23.08.2019)  

Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor

Dünya genelinde elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artıyor. Yeni bir araştırmaya göre geçen yıl 2,1 milyon hibrid ve elektrikli araç satıldı. (17.01.2019)  

Almanya'da şarj istasyonları artıyor

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında elektrikli araç kullanımını artırmak isteyen Almanya'da toplam şarj istasyonu sayısı 17 bin 400'e yükseldi. (09.04.2019)  

Benzer içerik

Frankfurt IAA 2019 SUV

FR: Artık otomobil alırken sistemi sorguluyoruz 13.09.2019

Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) ve Almanya’da halkın yaşadığı hayattan ne kadar mutlu olduğuna dair bir araştırma Alman gazetelerinde öne çıkan konuları arasında yer alıyor.

Wolfsburg Volkswagen-Werk Mitarbeiter

Türkiye'de VW yatırımından beklenti yüksek 05.10.2019

Alman otomotiv şirketi Volkswagen’in yeni fabrikası için Türkiye’yi seçmesi, iş dünyasında heyecanla karşılandı. 22 yıl aradan sonra gelen böylesi bir yatırımla Avrupalıların yeniden Türkiye’ye yönelmesi umut ediliyor.

Volkswagen

"Volkswagen Türkiye'de karar kılmak üzere" 30.08.2019

Alman otomobil devi Volkswagen’in Doğu Avrupa’da kurmayı planladığı fabrika konusunda Türkiye’nin favori ülke olduğu ve anlaşmanın önünde sadece ufak pürüzler kaldığı öne sürüldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Maas: Kramp-Karrenbauer’in önerisi dış politikaya zarar verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ankara ziyareti sırasında Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in Suriye’de güvenli bölge önerisine mesafeli tutumunu savundu. Maas, bu önerinin Alman dış politikasına zarar verdiğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  