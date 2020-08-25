 Almanya′dan Doğu Akdeniz açıklaması: Savaş gemileriyle çözülmez | AVRUPA | DW | 27.08.2020

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AVRUPA

Almanya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Savaş gemileriyle çözülmez

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili konuşan Alman Dışişleri Bakanı Maas, "Kimse Doğu Akdeniz'deki savaş gemileriyle bu anlaşmazlığı çözemez" dedi. Merkel de durumun "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu anlaşmazlık konusunda diplomatik çözüme ihtiyacımız var. Kimse Doğu Akdeniz'deki savaş gemileriyle bu anlaşmazlığı çözemez" dedi.

Maas, AB dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki askeri manevraların sonlandırılması için Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulundu. Bunun taraflar arasında doğrudan görüşmeler gerçekleştirilebilmesi için bir ön koşul olduğunu belirten Maas, "Savaş gemileri Doğu Akdeniz'de karşı karşıya olduğu sürece elbette taraflar da masaya oturmayacaktır" diye konuştu.

Merkel: Endişe verici

Maas'tan kısa süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara-Atina gerginliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, iki NATO ortağı olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın "son derece endişe verici" olduğunu ifade etti. Merkel, "Almanya bu tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunmak için uğraşıyor" dedi.

Maas, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Salı günü  önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulundu. Hem Ankara hem de Atina, Maas'a birbirleriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Ancak tarafların Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatları gerginliğin sürmesine neden oldu.

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya'nın dün Doğu Akdeniz'de üç gün sürecek bir ortak tatbikat düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bugün de Türkiye yeni bir Navtex ilan etti. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı; Doğu Akdeniz'deki iki bölgede 1-2 Eylül tarihlerinde savaş gemileriyle atış eğitimi yapılacağını açıkladı. Navtex ilanı, denizlerdeki olası tehlikelere karşı gemiler ve ilgililerin uyarılması için yapılıyor.

DW,dpa/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Yunanistan: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesi için Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır olduğunu ancak egemenlik haklarını korumaya da devam edeceğini bildirdi. Atina'da konuşan Maas ise Yunanistan ile dayanışma gösterdi.  

Maas'tan Ankara ve Atina'ya "doğrudan görüşme" çağrısı

Türkiye ve Yunanistan’ın tatbikat açıklamasıyla Doğu Akdeniz’de gerginlik tırmanırken Atina ve Ankara’yı ziyaret edecek olan Alman Dışişleri Bakanı Maas, "Gerginliğin tırmanması bütün taraflara sadece zarar verir" dedi.  

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