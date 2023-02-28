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Fotoğraf: DW
PolitikaAlmanya

Almanya'dan deprem bağışlarına vergi kolaylığı

4 saat önce

Alman hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yapılan bağışlara vergi kolaylıkları getirdi.

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Alman Maliye Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında depremzedelere destek için yapılan bağışlar için vergi kurallarını gevşetti.

Federal Maliye Bakanlığından Salı günü yapılan açıklamada, bugün yayımlanan Afet Genelgesi'ndeki önlemlerin eyalet maliye bakanlıklarıyla birlikte kararlaştırıldığı ve 6 Şubat tarihinden 31 Aralık 2023'e kadarki dönemi kapsadığı bildirildi.

Genelgeyle getirilen vergi kolaylıkları arasında, yardım kuruluşlarına ya da yardım için açılan özel hesaplara yapılan bağışların vergiden düşülebilmesi için bağış faturası istenmemesi de yer alıyor. Almanya'da normalde kamu yararına çalışan kuruluşlara yapılan bağışlar vergiden muaf. Ancak Maliye Bakanlığı, bağışın vergiden düşülebilmesi için kanıt olarak bağış faturası talep edebiliyor. Bugün yayımlanan Afet Genelgesi ile, depremzedeler için yapılan bağışlar için böyle bir talepte bulunulmayacağı, banka hesap dökümü ya da nakit ödeme belgesinin yeterli olacağı vurgulandı.

Dernekler bağış toplayabilecek

Genelge ile, spor, müzik, bahçecilik, kültür gibi alanlarda faaliyet gösteren dernekler de depremzedeler için bağış toplayıp vergiden düşebilecek. Normalde vergi kolaylıklarından yararlanan bu tür dernekler, sadece tüzüklerinde yazılı olan kendi alanlarında bağış toplayabiliyor. Genelge ile bu tür derneklerin, depremden zarar görenlere yardım için özel kampanyalar oluşturabileceği ve bu çerçevede para ve malzeme yardımı toplayarak ihtiyaç sahiplerine iletebileceği belirtiliyor.

Şirket yardımları

Genelgedeki kolaylıklar, deprem bölgelerinde iş partneri bulunan işletmeleri de kapsıyor. Buna göre, depremden zarar gören partnerine, "iş ilişkilerinin devamını sağlayabilmek üzere uygun kapsamda Almanya'daki varlıklarından yardım yapan bir şirket", bu miktarı bütünüyle işletme masraflarından düşebilecek.

Depremzede çalışanlara yardımlar

Şirketler ayrıca depremden zarar gören çalışanlarına da maddi destek sağlayabilecek. Bu tür yardımların vergiden düşülebildiği sınır, bir yıl içinde 600 euro olarak öngörülmesine rağmen, "acil özel durumlarda" miktar yükseltilebiliyor. Maliye Bakanlığının bugün açıkladığı genelgede, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenen kişilerin durumunun genel olarak "acil özel durum" olarak değerlendirilebileceği vurgusu yapıldı.

Almanya'da pek çok şirkette çalışanlar, kendi maaşlarının bir bölümünden feragat ederek yardım kampanyası gerçekleştirmişti. Bu tür dayanışma kampanyalarında maaşın feragat edilen bölümü vergi beyannamesinde vergiye tabi ücretten düşülecek.

AFP/BK,TY

 

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