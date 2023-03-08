Almanya'dan deprem bölgelerine bir üst düzey ziyaret daha

Alman içişleri ve dışişleri bakanlarının ziyareti sonrası hükümetin insani yardımlar sorumlusu Amtsberg de deprem bölgesine gidiyor. Amtsberg, yeniden imarın yıllar alacağını, Almanya'nın desteğinin süreceğini belirtti.

Almanya dışişleri ve içişleri bakanlarının geçen ay deprem bölgelerine birlikte yaptıkları ziyaretin ardından Almanya'dan üst düzey bir yetkili daha Türkiye'ye gidiyor.

Alman hükümetinin Dışişleri Bakanlığı nezdinde İnsan Hakları ve İnsani Yardımdan sorumlu yetkilisi Luise Amtsberg, 8-10 Mart tarihlerini kapsayan ziyaretinde Hatay ve Gaziantep'e giderek Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısında depremden sonraki durumla ilgili bilgi alacak.

Hatay'da Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve depremzedelerle bir araya gelecek olan Amtsberg, Suriye'ye Türkiye üzerinden yardımların ulaştırıldığı Bab El Hava sınır kapısını da ziyaret edecek. Amtsberg başkanlığındaki heyet Gaziantep'te de BM'ye bağlı çeşitli kuruluşların ve Suriyeli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek.

Deprem bölgesindeki temaslarının ardından Ankara'ya geçecek olan Amtsberg, hükümet temsilcileri ve milletvekillerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle temaslarda bulunacak.

Hatay, depremde en ağır yıkımın yaşandığı illerden biri oldu. Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

"Yeniden imar yıllar alacak"

Türkiye ziyareti öncesinde bir açıklama yapan Amtsberg, deprem bölgesinde yaşanan acıların unutulmaması çağrısında bulunarak "Almanya'nın depremzelerin yanında durmayı sürdürmesi benim için önemli. İnsanlar hala enkaz altından yakınlarını çıkarıyor, hala geçici barınaklarda donuyor, hala en temel ihtiyaçların sıkıntısı çekiliyor. Yeniden imar yıllar alacak" ifadelerini kullandı.

Temasları sırasında yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde acil ve uzun vadeli ihtiyaçlar konusunda bilgi alacağını belirten Amtsberg, "Burada edineceğim bilgileri Ankara'daki siyasi görüşmelerime de yansıtacağım. Bunun dışında Suriye'nin kuzeybatısındaki insanların ihtiyaçları da benim için özel önem taşıyor. Burada durum, insani yardım geçişlerindeki zorluklar nedeniyle çok daha karmaşık" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 21 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Gaziantep'i ziyaret ederek uzun vadeli yardımların planlamasıiçin bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Almanya, deprem sonrasında hemen gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye ve Suriye'de afet ve insani yardımlar için toplam 108 milyon euroluk kaynak sağlamıştı.

KNA/BK,HT