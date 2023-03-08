  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Luise Amtsberg
Luise AmtsbergFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa
FelaketTürkiye

Almanya'dan deprem bölgelerine bir üst düzey ziyaret daha

2 saat önce

Alman içişleri ve dışişleri bakanlarının ziyareti sonrası hükümetin insani yardımlar sorumlusu Amtsberg de deprem bölgesine gidiyor. Amtsberg, yeniden imarın yıllar alacağını, Almanya'nın desteğinin süreceğini belirtti.

https://p.dw.com/p/4OPFg

Almanya dışişleri ve içişleri bakanlarının geçen ay deprem bölgelerine birlikte yaptıkları ziyaretin ardından Almanya'dan üst düzey bir yetkili daha Türkiye'ye gidiyor.

Alman hükümetinin Dışişleri Bakanlığı nezdinde İnsan Hakları ve İnsani Yardımdan sorumlu yetkilisi Luise Amtsberg, 8-10 Mart tarihlerini kapsayan ziyaretinde Hatay ve Gaziantep'e giderek Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısında depremden sonraki durumla ilgili bilgi alacak.

Hatay'da Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve depremzedelerle bir araya gelecek olan Amtsberg, Suriye'ye Türkiye üzerinden yardımların ulaştırıldığı Bab El Hava sınır kapısını da ziyaret edecek. Amtsberg başkanlığındaki heyet Gaziantep'te de BM'ye bağlı çeşitli kuruluşların ve Suriyeli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek.

Deprem bölgesindeki temaslarının ardından Ankara'ya geçecek olan Amtsberg, hükümet temsilcileri ve milletvekillerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle temaslarda bulunacak.

Hatay, depremde en ağır yıkımın yaşandığı illerden biri oldu.
Hatay, depremde en ağır yıkımın yaşandığı illerden biri oldu.Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

"Yeniden imar yıllar alacak"

Türkiye ziyareti öncesinde bir açıklama yapan Amtsberg, deprem bölgesinde yaşanan acıların unutulmaması çağrısında bulunarak "Almanya'nın depremzelerin yanında durmayı sürdürmesi benim için önemli. İnsanlar hala enkaz altından yakınlarını çıkarıyor, hala geçici barınaklarda donuyor, hala en temel ihtiyaçların sıkıntısı çekiliyor. Yeniden imar yıllar alacak" ifadelerini kullandı.

Temasları sırasında yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde acil ve uzun vadeli ihtiyaçlar konusunda bilgi alacağını belirten Amtsberg, "Burada edineceğim bilgileri Ankara'daki siyasi görüşmelerime de yansıtacağım. Bunun dışında Suriye'nin kuzeybatısındaki insanların ihtiyaçları da benim için özel önem taşıyor. Burada durum, insani yardım geçişlerindeki zorluklar nedeniyle çok daha karmaşık" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 21 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Gaziantep'i ziyaret ederek uzun vadeli yardımların planlamasıiçin bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Almanya, deprem sonrasında hemen gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye ve Suriye'de afet ve insani yardımlar için toplam 108 milyon euroluk kaynak sağlamıştı.

KNA/BK,HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'dan depremzedelere verilen vize sayısı bini geçti

Almanya'dan depremzedelere verilen vize sayısı bini geçti

Almanya'nın depremzedeler için yürürlüğe koyduğu kolaylaştırılmış vize prosedüründen şimdiye kadar 1.097 kişinin yararlandığı, deprem bölgelerinden toplam 1.333 kişiye vize verildiği açıklandı.
Politika7 Mart 2023

Almanya'dan deprem bağışlarına vergi kolaylığı

Almanya'dan deprem bağışlarına vergi kolaylığı

Alman hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yapılan bağışlara vergi kolaylıkları getirdi.
Politika28 Şubat 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei I Opposition Kemal Kilicdaroglu CHP

Millet İttifakı "8 koldan" sahada olacak

Politika1 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kuzey Denizi'nde bir petrol platformu

Kuzey Denizi'nde tartışmalı proje: Karbondioksit mezarlığı

Kuzey Denizi'nde tartışmalı proje: Karbondioksit mezarlığı

Doğa ve Çevre6 saat önce
Symbolbild Gewalt gegen Frauen

Almanya'da kadın cinayetlerine ömür boyu hapis talebi

Almanya'da kadın cinayetlerine ömür boyu hapis talebi

Hukuk ve Adalet9 saat önce
Erdbebenkatastrophe in der Türkei - Kahramanmaras

"Afet dönemlerinde kadınların sorunları daha derinleşiyor"

"Afet dönemlerinde kadınların sorunları daha derinleşiyor"

Felaket12 saat önce
HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan

HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan beklentileri neler?

HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan beklentileri neler?

Politika7 Mart 2023
Türkei, Ankara | Oppositionsbündnis nominiert Kemal Kılıçdaroğlu als Präsidentschaftskandidat

Belediye başkanları görevlerini hemen bırakacak mı?

Belediye başkanları görevlerini hemen bırakacak mı?

Politika7 Mart 2023
Türkei Ankara Führer der sechs Oppositionsparteien

İYİ Parti'yi masaya döndüren 22 saat

İYİ Parti'yi masaya döndüren 22 saat

Politika6 Mart 2023
Ana sayfaya dön