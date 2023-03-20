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Almanya'dan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım götüren, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi uçaklara yük bindiriliyor
Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

Almanya'dan deprem bölgelerine 240 milyon euro yardım

13 dakika önce

Uluslararası Donörler Konferansı'na katılan Almanya, deprem bölgesine yardımlarını iki katına çıkardığını duyurdu. AB Konseyi ise, bir milyar euro destek sağlayacağını bildirdi.

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Almanya, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Türkiye ve Suriye için öngördüğü yardım miktarını iki katına çıkaracağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek sağlamak için düzenlediği Uluslararası Donörler Konferansı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteğimizi ikiye katlayarak 240 milyon euroya çıkarıyoruz" dedi.

Almanya DIşişleri Bakanı Annalena Baerbock
Annalena BaerbockFotoğraf: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, şu ana kadar yapılan 108 milyon euro büyüklüğündeki deprem yardımlarına ek olarak, Uluslararası Donörler Konferansı'nda 130 milyon euro ek destek sunulacağı ve toplam miktarın 238 milyon euroya çıkacağı ifade edildi.

AB Komisyonu ise, Türkiye'ye, depremde yıkılan yerlerin yeniden inşa edilmesi için bir milyar euro destek sağlayacağını duyurdu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'ye de 108 milyon euro değerinde insani yardım yapacaklarını açıkladı.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare halinde düzenlediği Konferans'ta, Türkiye ve Suriye'nin depremlerde büyük yıkım yaşayan bölgelerine, önemli miktarda maddi yardım sağlanması hedefleniyor.

Erdoğan: Bu dayanışmayı asla unutmayacağız

Uluslararası Donörler Konferansı'na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız" dedi.

Deprem bölgesindeki 11 vilayette, ağır hasarlı ve yıkılması gereken bina sayısının 298 bin olduğunu belirten Erdoğan, "Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Adem Altan/AFP

Türkiye'nin, "Depremde yıkılan tüm şehirleri altyapısı, üstyapısı, iş yerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğini" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü ülkelerin Suriye'deki depremzedeler için gönderdiği insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında da gerekli kolaylığı sağladıklarını ve bu tutumu sürdüreceklerini bildirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve sonrasındaki artçı sarsıntılarda, her iki ülkede, resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan da evsiz kaldı.

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