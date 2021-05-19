Almanya'dan dünyadaki kız çocuklarının eğitimi için 100 milyon euroluk yeni girişim

Almanya, dünya çapındaki kız çocuklarının eğitimini desteklemek için yeni bir girişim başlattı. “SHE – Support Her Education” (Onun Eğitimini Destekle) adıyla bugün başlatılan girişim kapsamında Almanya, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yaklaşık bir milyon kız çocuğunun eğitimi için 100 milyon euro verecek.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen girişimin amacının, geçen sene başından bu yana dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve eğitimi sekteye uğrayan kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak olduğu açıklandı. Bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık bir milyon kız çocuğunun okullarına geri dönmesi ve okullarını bitirmesi hedefleniyor.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller girişimin başlaması dolayısıyla Çarşamba günü düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu, bir jenerasyonun tamamının geleceği için önemli bir yatırımdır” dedi. Koronavirüs krizi nedeniyle kız çocuklarının ve kadınların durumunun daha da kötüleştiğini ifade eden Bakan Müller, kriz nedeniyle ilk olarak işini kaybedenlerin bu kesim olduğunu ifade etti. Dünya çapında 130 milyon kız çocuğunun okula gidemediğini aktaran Müller, dünyada yaşanan açlık ve ekonomik kriz nedeniyle 13 milyon kız çocuğunun da zorla evlendirildiğini ve bu sebepten okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Bu durumun “kabul edilemez” olduğunu ifade eden Müller, kız çocukları ile kadınlara yapılan yatırımların karşılığını fazlasıyla verdiğinin altını çizdi. Bu amaçla harcanan her bir euronun yeni iş ve yaşam şansı sağladığını, istenmeyen hamileliklerden koruduğu ve kadınların işle ilgili şansını artırdığını ifade etti.

Yusufzay: Kız çocuklarının eğitimi daha fazla ekonomik büyüme sağlar

Almanya’nın bu girişimini destekleyenler arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay da bulunuyor. Toplantıda konuşan Yusufzay, eğitimin teşvik edilmesinin daha iyi yerel ve toplumsal koşulların oluşmasına katkı sağladığını aktardı. Yusufzay, “Özellikle kız çocuklarının eğitiminin yaratacağı birçok olumlu katkı arasında daha fazla ekonomik büyüme, daha iyi kamusal sağlık, daha az çatışma ve daha iyi ekolojik sürdürebilirlik sayılabilir” dedi.

Almanya SHE girişimi ile, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bütün kız ve oğlan çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan küresel bir ortaklık fonu olan Global Partnership for Education (Eğitim için Küresel Ortaklık) oluşumunun bir projesi olan Girls’ Education Accelerator (Kız Çocuklarının Eğitiminin Hızlandırıcısı) programına katkı sağlıyor. Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre göre, Alman kalkınma politikası, 2014 yılından bu yana eğitim ve öğretim fonlarını ikiye katlayarak yılda bir milyar euroya çıkardı.

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