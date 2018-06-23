 Almanya′dan Dünya Kupası′na erken veda | SPOR | DW | 27.06.2018

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SPOR

Almanya'dan Dünya Kupası'na erken veda

Meksika mağlubiyetinin ardından İsveç'i son dakikada deviren Almanya, Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Böylece Almanya 1938'den beri ilk kez ilk turda elenmiş oldu.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

Meksika karşısında aldığı yenilgiyle tüm taraftarlarını hayalkırıklığına uğratan ve ikinci maçında karşılaştığı İsveç karşısında 3 puanı son dakikada alabilen Almanya, Güney Kore karşısında da bekleneni veremeyerek Dünya Kupası'ndan elendi.

Böylece Almanya, 1938 yılından bu yana ilk kez ilk turda elenmiş oldu.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Tor Südkorea (0:1) (Reuters/P. Olivares )

Rakibi karşısında yakaladığı birçok önemli fırsatı değerlendiremeyen Alman milli takımı, Güney Kore karşısında kalesinde iki gol gördü. Milli TakıM Teknik Direktörü Joachim Löw, ikinci maçta ilk 11'de şans vermediği Mesut Özil'i bu sefer ilk 11'de sahaya sürdü.

ABD'li hakem Mark Geiger'ın yönettiği maçta iki ülke, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkentindeki Kazan Arena'da karşı karşıya geldi. Maçı stadyumda 41 bin 835 kişi izledi.

Güney Kore'nin ikinci golü

Güney Kore'nin ikinci golü

Güney Kore'nin ilk golünü 90+2'nci dakikada Young-won Kim attı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, orta hakem Geiger video kanıt sisteminden faydalanmayı tercih etti. Geiger, pozisyonun tekrarını izlemesinin ardından gol kararı verdi.

Manuel Neuer

Manuel Neuer

Güney Kore'nin 90+6'ncı dakikada gelen Hyeung-Min Son imzalı ikinci golü ise, Almanya kalecisi Manuel Neuer'in kalesinden açıldığı ve takım arkadaşlarına yardım amacıyla rakip yarı sahada bulunduğu sırada geldi. Güney Kore milli takımı, Neuer'in riskli kararını fırsata çevirerek ikinci golü buldu.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fußball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

F Grubu'ndaki diğer maçta ise İsveç, Meksika'yı 3-0 yenmeyi başardı. Böylece gruptan 6'şar puanla İsveç ve Meksika çıkarken, Güney Kore ise 3'er puanla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Averajdan ötürü Almanya, Güney Kore'nin ardından son sırada geldi.

DW,dpa,rtr,AP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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