Almanya'dan BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl süre ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğini üstlenecek olan Almanya'nın çaba göstereceği konulardan birinin BMGK'da reform olacağını söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği mülakatta, Güvenlik Konseyi'nin yapısının artık günümüz koşullarına uymadığını belirtti. Maas, BMGK'de "Dünyadaki güç dengelerinin şu anda olduğundan daha iyi yansıtılması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Bu nedenle, BMGK'daki daimi üyelerin sayısının artırılması gerektiğine işaret eden Maas, "Özellikle Japonya, Brezilya ve Hindistan ile birlikte Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik alabilmek için çaba gösterdiklerini” söyledi. Maas, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin çoğunun da buna destek verdiğini sözlerine ekledi.

BMGK, ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'nın oluşturduğu beş daimi üye ile 10 geçici üyeden oluşuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

"Almanya'nın sorumluluğu artıyor”

Dışişleri Bakanı Maas, BMGK üyeliği ile birlikte dünyadaki savaş ve krizlerin aşılmasında Almanya'nın öneminin arttığını ifade etti. Bakan Maas, "Sorumluluğumuzun arttığına inanıyorum. Bizden beklentiler hiç olmadığı kadar yüksek” şeklinde konuştu. Maas, özellikle Suriye ve Yemen'de barış sağlanması için Almanya'nın diplomatik çabalarının artacağına işaret etti. Almanya'nın "askeri sorumluluğuna” ilişkin soruyu ise "Bu konuda da sorumluluk alıyoruz. Alman ordusu çok sayıda uluslararası misyonda yer alıyor. Ama önceliklerimizi de belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Alman ordusunu genel olarak kapasitesini aşmayacak şekilde görevlendirmemiz gerekiyor” sözleriyle yanıtladı.

Almanya'nın gündeme getireceği konular

Dışişleri Bakanı Maas, Almanya'nın BMGK üyeliği süresince ağırlık vermek istediği konular hakkında da bilgi verdi. Maas, Suriye, Yemen ve Doğu Ukrayna başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde "Siyasi çözümlerde kararlılıkla ilerleme sağlanması için çaba göstereceklerini” belirtti.

Bunun yanı sıra "iklim değişikliği ve güvenlik” konusuna ağırlık vereceklerini söyleyen Maas, "İklim değişikliklerinin dünyanın her yerinde güvenlik sorunlarına yol açtığını” ifade etti. "Anlaşmazlıkların çözümünde kadınların rolünü güçlendirmek” istediklerini belirten Maas, ayrıca savaş ve kriz bölgelerinde insani yardımda bulunanların durumunu da iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alman Bakan, gündeme getirmek istedikleri bir diğer konunun ise silahsızlanma ve silahlanmanın denetlenmesi olduğunu vurguladı.

dpa/JD,BK

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