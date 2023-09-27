Almanya'dan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Azerbaycan'a uluslararası gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmesine izin vermesi için çağrıda bulundu.

Baerbock, Dağlık Karabağ'daki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gözlemcilerin en kısa sürede gönderilmesi için ortaklarımızla birlikte sıkı şekilde çalışıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Fotoğraf: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Almanya Dışişleri Bakanı, "Azerbaycan uluslararası gözlemcilere izin verdiği takdirde, Dağlık Karabağ'da yaşayan insanların güvenliği ve esenliği konusundaki taahhütlerinde ciddi olduğunu da kanıtlamış olacaktır" ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ'da yaşananları büyük bir endişeyle takip ettiklerini söyleyen Baerbock, "Kimse oradaki insanların ne durumda olduğunu ve ne yaşamak zorunda kaldığını gerçekten bilemiyor" dedi. Alman Dışişleri Bakanı, "Şu an şeffaflığa ve uluslararası toplumun gözünün kulağının bu bölgede olmasına ihtiyacımız var" diye ekledi.

Almanya maddi yardımı artırıyor

Baerbock, Almanya'nın Dağlık Karabağ'a yönelik insani yardım için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne verdiği 2 milyon euroluk maddi desteği 5 milyon euroya çıkarmaya karar verdiğini de duyurdu.

Azerbaycan, geçen hafta Dağlık Karabağ'ın kontrolünü Ermenilerden geri almak için bu bölgedeki ayrılıkçı güçlere karşı askeri operasyon düzenlemişti. Çatışmalar, taraflar arasında Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle sonlanırken Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçler de varılan anlaşma uyarınca silah bırakmaya başlamıştı.

Bakü, başarıyla tamamlandığını duyurduğu bu operasyonun ardından Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin haklarının güvence altına alınacağını ve bölgenin entegre edileceğini açıklamıştı. Ancak güvenlik endişesiyle Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı giderek artıyor. Erivan şu ana kadar en az 42 bin 500 Ermeni'nin Ermenistan'a geçtiğini açıkladı. Azerbaycan'ın askeri operasyonundan önce Dağlık Karabağ'da yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu.

192 Azeri askeri hayatını kaybetti

Bakü, geçen haftaki Dağlık Karabağ operasyonunda 192 Azeri askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, operasyonda yaralanan asker sayısınınsa 500'ün üzerinde olduğu belirtildi.

Daha önce Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı yönetim operasyon sırasında en az 200 Ermeni'nin hayatını kaybettiğini, bu kişilerden 10'unun sivil olduğunu duyurmuştu. Ayrılıkçı yönetim, 400'ü aşkın Ermeni'nin de yaralandığını bildirmişti.

DW,dpa,rtr,AP,AFP/CÖ,EC

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