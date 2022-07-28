Almanya'dan Ankara ve Atina'ya "ittifakı bölmeyin" uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan gezisi öncesinde, iki müttefik arasındaki sorunların gerilimi tırmandırarak değil diyalogla çözülmesi vurgusu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye temaslarını kapsayan üç günlük gezisi öncesinde, bölgede güvenlik için sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO üyesi iki müttefik olduğuna işaret eden Baerbock, Rusya tehdidi karşısında Avrupalı müttefikler arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önem taşıdığını belirterek "Rusya'nın tek planı egemen bir devlet olarak Ukrayna'ya diz çöktürmek değil, aynı zamanda elindeki tüm araçlarla ittifakımızı parçalamaktır" diye konuştu.

Baerbock, Atina'ya uçuşu öncesinde yayımlanan açıklamasında Akdeniz bölgesindeki güvenliğin İstanbul ve Atina'daki görüşmelerinde önemli bir gündem maddesi olacağını belirterek "Mesajımız, sorunların gerilimin tırmandırılması değil, görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiği yönünde" dedi.

Mitsotakis ve Çavuşoğlu ile görüşmeler Cuma günü

Baerbock bugün Atina'ya varışı sonrasında İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi işgali kurbanlarının anılacağı bir etkinliğe katılacak, Atina yakınlarındaki bir sığınmacı kampını ziyaret edecek. AB sınır koruma ajansı Frontex temsilcileriyle bir görüşme de planlanıyor. Yunanistan'ın Ege'deki geri itme uygulamaları ve Frontex'in sığınmacılara yönelik hukuk dışı uygulamalara göz yumduğu iddiaları yoğun tartışmalar yaratmış, Baerbock da bu konuda eleştirel bir tutum sergilemişti.

Baerbock Cuma günü de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek, ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geçecek. Alman Bakan'ın, Cumartesi günü ise Ankara'da muhalefet ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Tartışmalı konular da masada

Türkiye'nin Almanya için "vazgeçilmez bir ortak" olduğunu ve Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenli nedeniyle iki ülke arasında başka ülkelerle olmayan özel bir bağ bulunduğunu belirten Baerbock, "Tam da bu nedenle siyaseten birbirimizden giderek kopmamamız önemli" dedi.

Baerbock, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınması için Türkiye'nin oynadığı arabuluculuğun, daha kötü bir açlık krizinin önlenmesinde milyonlarca insan için bir umut ışığı olduğunu belirtti. "NATO'daki ortak planlamaların" da görüşmelerde gündeme geleceğini söyledi.

Baerbock gezi öncesinde yaptığı açıklamada "Türkiye'de kısmen temel görüş ayrılıklarına sahip olduğumuz konuları da gündeme getireceğim" diyerek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planları, insan haklarının durumu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi konuları saydı ve "Bu noktalarda da yollarımızın birbirine yakınlaşmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Annalena Baerbock'un Yunanistan ve Türkiye'ye Haziran ayında planlanan gezisi, Bakan'ın Covid'e yakalanmasınedeniyle iptal edilmişti.

DW/BK,EC