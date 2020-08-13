 Almanya′dan Ankara ve Atina′ya ″doğrudan görüşme″ çağrısı | ALMANYA | DW | 14.08.2020

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ALMANYA

Almanya'dan Ankara ve Atina'ya "doğrudan görüşme" çağrısı

Alman hükümeti, AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak tansiyonu düşürme ve doğrudan görüşme çağrısı yaptı. Toplantıdan Türkiye ile ilgili karar beklenmiyor.

Alman hükümeti Akdeniz'deki gerilim konusunda Ankara ve Atina'ya doğrudan görüşme çağrısını yineledi

Alman hükümeti Akdeniz'deki gerilim konusunda Ankara ve Atina'ya doğrudan görüşme çağrısını yineledi

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilimden endişe duyduklarını belirterek bu konudaki tutumlarının çok net olduğunu, gerilimin düşürülmesi ve yeni gerilimlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti. Seibert, Berlin'deki olağan basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için "birbiriyle doğrudan görüşmesinin" önemini vurgulayan Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Alman hükümetinin bu tutumunu iki tarafla gerçekleştirdiği görüşmelerde de açıkça dile getirdiğini söyledi.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'e iki savaş gemisi göndermesiyle ilgili bir gazetecinin yönelttiği soruya yanıt veren Seibert, "Fransa'nın bu adımını not ettiklerini" belirterek "Gerilimin daha da tırmanmasının önüne geçmek için elden gelen herşeyin yapılması gerekmektedir" dedi. Seibert, gazetecinin "Bölgeye savaş gemisi göndermek gerilimi yatıştırma yönünde atılmış bir adım mıdır?" şeklindeki sorusuna ise "Ekleyecek birşeyim yok" yanıtını verdi.

AB toplantısından Türkiye ile ilgili karar beklenmiyor

AB Dışişleri Bakanlarının bugün düzenleyeceği video-konferans da basın toplantısında gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr, toplantıdan Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya, "Konsey, Belarus konusunda toplanıyor. Tabii ki başka konular da gündeme gelecek. Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşmazlık ve Doğu Akdeniz'deki durum da. Ancak bugün Belarus gündemiyle toplanılıyor" yanıtını verdi.

Adebahr, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın toplantıda ikincil bir rol mu oynayacağı şeklindeki soruyu ise "Dışişleri bakanlarının Belarus konusunda toplantı kararı aldığı, ama diğer Konsey toplantılarında olduğu gibi başka konularda da görüş alışverişinde bulunulacağı" şeklinde yanıtladı.

Yunanistan, Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle AB Dış İlişkiler Konseyini acil toplantıya çağırmıştı.

DW/BK,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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