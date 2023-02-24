Almanya'dan Banga'nın adaylığına destek

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dünya Bankası başkanlığına önerdiği Ajay Banga'nın adaylığına destek sinyali verdi. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Banga'nın adaylığının "oldukça dikkate değer" bir öneri olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, finans şirketi MasterCard'ın eski şefi olan Banga'yı Perşembe günü Dünya Bankası başkanlığına önermişti. Biden, Ajay Banga'nın özel sektör ve yükselen piyasalarla olan ilişkilerinin kuruluşun iklim değişikliğini daha iyi ele almasını sağlayacağını belirtmişti.

Almanya Maliye Bakanı Lindner, Hindistan'ın Bangalore kentinde maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren G20 zirvesinde ilk kez konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Lindner, Banga'nın özel sektör deneyiminin ekonominin transformasyonunda ve yatırım projelerine özel yatırımları seferber etmede yararlı olabileceğini söyledi. Ayrıca sanayi ülkeleriyle kalkınmanın eşiğindeki ülkeler arasında işbirliğini sağlamada başarılı olabileceğini ekledi. Almanya'nın adaylığı "büyük dikkatle" izledini söyleyen Lindner teklife "sıcak baktıklarını" belirtti. Daha önce Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de Banga'nın adaylığına destek verdiklerini açıklamıştı.

David Malpass Fotoğraf: Indraneel Chowdhury/NurPhoto/picture alliance

Trump'ın adayının yerine gelecek

Dünya Bankası'nın görevdeki başkanı David Malpass, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu göreve aday gösterilmişti. Nisan 2019'da göreve başlayanın Malpass'ın görev süresi normal şartlarda Nisan 2024'te doluyordu. Trump'ın çevre politikalarını desteklediği tahmin edilen Malpass, iklim değişikliği konusundaki bilimsel konsensüsü kabul edip etmediği sorusuna kamuoyu önünde yanıt vermekten kaçınmıştı. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in "daha cesur" reformlar yapma baskısına da maruz kalmıştı. Aylardır süren tartışmaların ardından Malpass, başkanlık görevini haziran ayı sonunda bırakacağını kamuoyuna açıkladı. Kurumun yeni başkanı Mayıs ayı başlarında seçilecek.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları zirvesi Hindistan'da yapılıyor Fotoğraf: India's Press Information Bureau/via REUTERS

Orta Amerika Ortaklığı'nda başkanlık görevi yapıyor

Hindistan doğumlu olan Ajay Banga, ABD vatandaşı ve şu anda katılım bankası General Atlantic'te başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor. Ayrıca Orta Amerika Ortaklığı (Partnership for Central America) eş başkanı olan Banga, burada ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ortak mesai yürütüyor. Kuruluş, Orta Amerika'nın kuzey kesiminde ekonomik kalkınma hedefiyle, yeni istihdam alanları ve sosyal programlarla göçün ekonomik nedenlerini azaltmayı amaçlıyor. Bu maksatla özel kuruluşlarla kamu kuruluşları arasında koordinasyon görevi görüyor.

29 Mart tarihinde yapılacak seçime kadar diğer G20 ülkelerinin de aday sunması mümkün. Ancak Banga'nın Dünya Bankası başkanlığı için şansının bir hayli yüksek olduğu değerlendiriliyor. Dünya Bankası başkanları geleneksel olarak da ABD tarafından belirleniyor.

Reuters / EC,ET