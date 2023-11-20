Almanya'dan Afrika açılımı

Almanya Başbakanı Scholz ile 13 Afrika ülkesinin lider ve üst düzey temsilcilleri Alman şirketlerini Afrika'da daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 13 Afrika ülkesinin lider ve üst düzey yöneticileri Alman şirketlerini Afrika'ya daha fazla yatırım yapmaya çağırdı. Scholz Pazartesi günü Berlin'de G20 çerçevesinde düzenlenen Compact with Africa" (CaW) başlıklı yatırım konferansında yaptığı konuşmada Afrika'nın çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Scholz ayrıca Afrika'nın Almanya için önemli bir yeşil hidrojen tedarikçisi haline gelebileceğini de vurguladı. Almanya Başbakanı, Afrika ile Almanya arasında oluşturulacak bir serbest ticaret bölgesinin ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. Almanya, 2017'deki G20 dönem başkanlığı sırasında özellikle reform yanlısı Afrika ülkelerinin de katılımıyla CwA girişimini başlatmıştı. Şu anda girişimde 13 Afrika ülkesi yer alıyor.

Girişimin Afrika ülkelerini büyük ölçekte iklim dostu hidrojen üretimine geçmeye teşvik ettiğini söyleyen Scholz, girişime katılan ülkelerin diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha büyük bir büyüme kaydettiklerini belirterek "Compact-with-Africa konferansı Almanya'ya bir ortak olarak güvenebilirsiniz sinyali göndermeli” diye konuştu. Almanya Başbakanı bu ülkelerden yüklü miktarlarda yeşil hidrojen satın alacaklarını da sözlerine ekledi.

Yenilenebilir enerjinin Afrika'daki elektrik üretiminin yalnızca yüzde birini oluşturduğuna dikkat çeken Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim dostu bir ekonomiye geçişin Afrika ülkeleri için muazzam bir fırsat olacağını belirterek "Biz ortak olarak hazırız, ancak ne istediğinizi söylemeniz ve iş planlarını hazırlamanız gerekiyor" diye konuştu.

Afrika'ya daha fazla yatırım çağrısı

Toplantıda söz alan Alman-Afrika İş İnsanları Birliği Başkanı Sabine Dall'Omo ise, Alman şirketlerinin Afrika'daki yatırımlarının hala "hayal kırıklığı yaratacak denli" düşük olduğunu vurgularken, bazı Afrika ülkelerinin kaydettiği büyük çaplı büyüme oranlarına işaret etti.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ise, ülkesindeki Alman yatırımlarının 2015-2022 yılları arasında altı kat arttığını söyledi. Fas lideri, Almanya ve ülkesi arasındaki ikili ticaretin de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 oranında arttığının altını çizdi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara da konuşmasında ülkesindeki Alman şirketlerinin sayısının beş yıl içinde üç katına çıktığını kaydetti.

Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği'nin bir önceki Başkanı Macky Sall, Afrika'daki yatırımlar için verilen kredilerin pahalı olduğunu belirterek bu durumun değiştirilmesini istedi. Afrika'da orta düzeyli gelir sınıfının yakında 400 milyon kişiye ulaşacağının öngörüldüğünü kaydeden Senegal lideri, söz konusu potansiyelin çok büyük olduğunu kaydetti ve Alman hükümetini özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri siyasi risklere karşı daha iyi korumaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Steienmeier'den ikili ilişkileri artırma çağrısı

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Avrupa Birliği ile Afrika Birliği (AU) arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Steinmeier Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, her iki tarafın da ortak pozisyonlar belirlemesi ve uygulaması halinde dünya sahnesinde daha fazla ağırlığa sahip olacaklarını vurguladı.

Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına seslenen Steinmeier, "Dünyanın bölünmesine, iki kutuplu hale gelmesine karşı bir sinyal gönderelim" diye konuştu.

Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları Başbakan Scholz ve diğer hükümet üyeleriyle istişareler gerçekleştirmek üzere Berlin'de bulunuyor.

Reuters,KNA/TY,BK

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