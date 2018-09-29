 Almanya’dan 101 ″aksaçlı″ bildirisine destek çağrısı | ALMANYA | DW | 12.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya’dan 101 "aksaçlı" bildirisine destek çağrısı

Almanya’da aralarında çok sayıda gazeteci, yazar ve sanatçının bulunduğu isimler, bir açıklama yayımlayarak "101 aksaçlı" bildirisine ve Türkiye’deki demokratik muhalefete destek çağrısı yaptı.

Türkei Pressebild Aksaçlılar (Aksaçlılar)

Almanya'dan Türkiye'deki "101 aksaçlı" bildirisine destek geldi. Uluslararası Yazarlar Derneği PEN’in Almanya şubesinin yanı sıra, Alman Gazeteciler Derneği (DJU), Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Alman Kitap Yayıncıları Birliği Kurumu ve Almanya-Türkiye Kültür Forumu, "Doğu Akdeniz’de barış" ve "Türkiye’deki demokratlarla dayanışma" talep eden bir açıklama yayınladı.

Fatih Akın

Fatih Akın

Açıklamada, 101 "aksaçlının" bir yandan yıllardır on binlerce bilim insanı, gazeteci, sanatçıyı mahkum eden, diğer yandan Akdeniz’de birçok krize neden olan AKP rejiminin haksızlıklarına karşı dayanışma çağrısı yaptığı belirtildi.

Aralarında Fatih Akın, Doğan Akhanlı, Banu Güven, Can Dündar, Günter Wallraf gibi ünlü isimlerin olduğu gazeteci, yazar, sanatçı ve düşünürlerin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Türkiye’de demokratik muhalefete destek" çağrısı yapılarak, "101 aksaçlı" bildirisine destek talep edildi. Açıklamada, bildirinin Almanca çevirisine de yer verildi.

Doğan Akhanlı

Doğan Akhanlı

"101 aksaçlı" bildirisi ne talep ediyor?

Geçtiğimiz temmuz ayında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşan ve farklı kesim ya da siyasi görüşten olan 101 kişi, yayımladıkları ortak açıklamada gençlere seslenmişti. Türkiye'nin şu ana kadarki en "karanlık" dönemini yaşadığını belirten "aksaçlılar", "Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, "Özgürlüklerimize, aşımıza ekmeğimize, yaşam tarzlarımıza sahip çıkma, haklarımızı talep etme zamanıdır. Yarının aydınlığı sizlerin ellerinde. Ve biz aksaçlılar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz" denilmişti.

DW / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

101 "aksaçlının" çağrısına "404 Yurttaş" desteği

Ahmet Türk'ten Müjde Ar'a kadar farklı kesim ve siyasi görüşten olan 101 kişinin, gençlere birlik olma yönündeki çağrısına ''404 Yurttaş'' adlı grup destek verdiğini açıkladı.  

Benzer içerik

Banu Güven, türkische Journalistin

Banu Güven: Korkutan sorular 29.09.2018

Erdoğan'ın Merkel'le buluşmasını değerlendiren gazeteci Banu Güven, otoriter liderlerin basın toplantılarından korkusunu ve Almanya’nın Türkiye hassasiyetini DW Türkçe’de yazdı.

Potsdam M100 Sanssouci Colloquium 2017

Can Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyor 26.09.2018

Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında kendisine Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyledi.

Internationale Filmfestspiele Berlin 2019 | Berlinale Palast Eingang

Berlin Film Festivali başlıyor 07.02.2019

Berlin Film Festivali’nde, Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ve Emin Alper imzalı “Kız Kardeşler” filmleri Altın Ayı için yarışacak. Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanların yarısı Moria’dan sığınmacı alınmasından yana

Almanya’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 50’si Moria kampında çıkan yangın sonrası evsiz kalan sığınmacıların alınmasından yana görüş bildirdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  