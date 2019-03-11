Almanya'dan çocuk kaçırma vakalarında Türkiye ilk sırada

Almanya'da ebeveynlerinden biri tarafından yurt dışına kaçırılma olaylarında artış yaşandığı kaydedildi. Alman Adalet Bakanlığı, uluslararası çocuk kaçırmaya ilişkin Lahey Sözleşmesi’ne tabi olarak geçen yıl 241 kaçırma vakası ile ilgili iade işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Bu rakamın 2017 yılında 186 vaka olduğu bildirildi.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin konuyla ilgili verdiği soru önergesine Adalet Bakanlığı’nın verdiği yanıt Funke Medya grubu gazetelerinde yayımlandı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, ebeveynlerinden birisi tarafından yurt dışına kaçırılan çocuklar için Almanya'dan en fazla başvuru 38 vaka ile Türkiye'ye yapıldı. Türkiye’yi sırasıyla 22 vaka ile Polonya, 13'er vaka ile İngiltere ve Fransa, 12 vaka ile Rusya, 11'er vaka ile Avusturya ve İtalya, 9’ar vaka ile İspanya ve ABD ve 8 vaka ile Portekiz izledi.

Bakanlık geri iade işlemleri için yapılan başvuruları kayıt altına aldıklarını, ancak asıl rakamın daha yüksek olabileceğini açıkladı.

Gazetelerdeki habere göre 241 işlemin 113’ünün sonuçlandı, ancak halen 128 vakanın devam ettiği belirtildi. Yetkili otoriteye göre anne veya babaların ortak çocuklarını ayrılma durumunda velayet ile ilgili hukuki durum netleşmeden ortak ikamet ettikleri yerden ayrılma durumunda artış yaşanıyor.

Bakanlık aynı zamanda 2018 yılında Almanya'ya yapılan iade başvuru rakamlarını da açıkladı. Buna göre 2018'de 22 vaka ile en fazla Polonya'dan Almanya'ya iade işlemi için işlem başlatıldı. Bunu sırasıyla 18 vaka ile İsviçre, 12 vaka ile ABD, 10 vaka ile İtalya, 8 vaka ile Fransa, 6 vaka ile Rusya ve 5 vaka ile Türkiye takip etti.

KNA/SSB,DÇÜ

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