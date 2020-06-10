 Almanya′dan Çin ve Hindistan′a uzlaşı çağrısı | ALMANYA | DW | 18.06.2020

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ALMANYA

Almanya'dan Çin ve Hindistan'a uzlaşı çağrısı

Çin-Hindistan sınırındaki çatışmalar hakkında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Bunlar büyük ülkeler ve durumun gerçek anlamda bir askeri gerginliğe dönüşmesi hâlinde yaşanabilecekleri düşünmek istemiyorum" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Her iki ülkeye de tansiyonu düşürme ve aralarındaki sınır sorununu barışçıl şekilde çözme çağrısında bulunan Maas, "Bunlar büyük ülkeler ve durumun gerçek anlamda bir askeri gerginliğe dönüşmesi hâlinde yaşanabilecekleri düşünmek istemiyorum" dedi.

Alman bakan, "Bu yüzden tüm seviyelerde her iki taraf nezdinde de tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz" diye ekledi.

Berlin'in bu sürece muhtemelen doğrudan müdahil olmayacağını ancak olası bir savaşı önlemek için nüfuzunu kullandığını belirten Maas, "Almanya'nın her yerde arabulucu olarak müdahil olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeyiz ve Temmuz'da başkanlığı devralacağız" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Uluslararası toplumdaki beklentinin de Hindistan ve Çin gibi ülkelerin, sadece kendilerini değil, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışma içine girmemesi gerektiği yönünde olduğuna inanıyorum" dedi.

Maas, her iki ülkeye de "net mesajlar" vererek bu doğrultuda hareket etmelerini sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yaklaşan AB dönem başkanlığı

Maas, DW'ye verdiği röportajda, önümüzdeki ay Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını da devralacak olan Almanya'nın bu görevdeki hedeflerine dair soruları da yanıtladı.

Maas, Almanya'nın özellikle AB üyesi ülkelerin pandemi krizinin etkilerinden bir an önce sıyrılmasına yardımcı olunmasını istediğini dile getirdi.

Alman bakan, "Avrupa'daki insanların refah seviyesinin yükselmesi, Almanya gibi bir ihracat ülkesinin de yararınadır. Bu yüzden İtalya ve İspanya gibi koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen ülkelerin hızla yaralarını sarmalarına yardımcı olunacağından emin olmak istiyoruz" dedi.

Maas, "Bu, sadece o ülkelerin ve Avrupa'nın yararına değil, Almanya'nın da yararına" diye konuştu.

DW/CÖ,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

 

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