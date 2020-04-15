TSİ 21.25 ABD'de milyonlarca insan sağlık sigortasını kaybedebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgınınin yol açtığı ekonomik gelişmeler nedeniyle işini kaybeden pek çok kişinin sağlık sigortasını da kaybedebileceği bildiriliyor. ABD'de çalışanların yarısı işvereni üzerinden sigortalı. Ekonomi Politikaları Enstitüsü'nün (EPI) yaptığı bir araştırmaya göre, son bir ayda 22 milyon kişinin işini kaybetmesiyle 9 milyon 200 bin kişinin de sağlık sigortasını kaybettiği veya aidatları ödeyemeyeceği için kaybedebileceği tahmin ediliyor. Federatif yapıya sahip ABD'de işsizliğe dair verilerin merkezi olarak toplanması zaman aldığından tam rakamın ne olacağının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Mart ayı ortasından beri koronavirüsün etkili olduğu ülkede 22 milyon kişinin işsizlik yardımı için başvuru yaptığı açıklanmıştı.

TSİ 21.15 Almanya'daki vaka sayısı 137 bin 800

Alman haber ajansı dpa'nın topladığı verilere göre, Almanya'daki toplam Sars-CoV-2 vakası sayısı 137 bin 800. Yine dpa'nın verilerine göre yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 89. Alman Robert Koch Enstitüsü, ülkede 81 bin 800 kişinin de iyileştiğini açıkladı. Uzmanlar, diğer ülkelerde de olduğu gibi Almanya'da da gerçek rakamların daha yüksek olduğundan yola çıkıyor. 16 eyaleti olan Almanya'da hastalığın en etkili olduğu eyaletlerin başında Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg geliyor.

TSİ 20.50 Fransa'da son 24 satte 761 can kaybı

Avrupa'da İtalya ve İspanya ile birlikte Sars-CoV-2 yüzünden en fazla can kaybının görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 681'e yükseldiği bildirildi. Fransız Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jérôme Salomon, salgınla mücadelede olumlu gelişmeler de yaşandığını belirterek, arka arkaya üç gündür kliniklerde tedavi gören toplam hasta sayısının azaldığını, arka arkaya dokuz gündür de yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısında düşüş kaydedildiğini vurguladı. Salomon, ülkede aylardır devam eden sıkı tedbirlerin olumlu sonuçlar veremeye başladığını belirterek, vatandaşlardan önlemlere uymaya devam etmelerini istedi.

TSİ 19.10 İtalya'da 17 bin sağlık görevlisi virüs kaptı

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkede sağlık alanında çalışan 17 bin kişide Sars-CoV-2 tespit edildiğini açıkladı. Bu rakam, ülkedeki toplam korona vakalarının yüzde 10'una tekabül ediyor. Virüs tespit edilenlerden yüzde 43'ünün hasta bakıcı ve ebe olduğu, yüzde 20'sinin kliniklerde görevli hekimler, yüzde 10'nun da tıp bağlantılı sosyal alanda görevli personel olduğu bildirildi. Geri kalanların sağlık sektörünün diğer alanlarında çalışanlar olduğu haber veriliyor.

Sağlık sektöründe görevli olup Sars-CoV-2 tespit edilenlerin üçte ikisini kadınlar oluştururken, virüs bulaşanların yaş ortalaması da 42 olarak belirtildi. Virüs bulaşanların yüzde 70'inin bunu görev yaptığı hastanede kaptığının tespit edildiği de kaydediliyor. İtalya Hekimler Birliği'nin verilerine göre, ülkedeki salgında hayatını kaybeden hekim sayısı 125, hemşire sayısı da en az 34.

TSİ 18.10 BM'den gelişmekte olan ülkelerin borçlarının da ertelenmesi için çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kreditör ülkelere seslenerek, sadece çok fakir ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkelerin borçlarının da ertelenmesi çağrısında bulundu. Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun düzenlediği video konferansta konuşan Guterres, Sars-CoV-2 pandemisinden etkilenen Afrika ülkelerinin salgın ve yol açtığı ekonomik sıkıntılarla mücadele için 200 milyar dolardan fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Afrika Ekonomi Komisyonu'nun yaptırdığı bir araştırmaya göre, önlemler alınmaması halinde Afrika'da 300 binden fazla insanın Covid-19'dan hayatını kaybedebileceği belirtiliyor. Hijyen koşullarının ve sağlık imkanlarının iyi olmadığı Afrika'da yeni tip koravirüs yüzünden yaklaşık 27 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği tahmin ediliyor. Kıtada halihazırda tespit edilen vaka sayısı 18 bin 765.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

TSİ 17.59 Türkiye'de vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Cuma akşamı itibarıyla 40 bin 270 test yapıldığını ve bu çerçevede 4 bin 353 yeni vakanın kayıt altına alındığını söyledi. Koca’nın aktardığı verilere göre bugün Türkiye’de 126 kişi COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, daha önce hastalığa yakalanan bin 542 kişi de iyileşti. Bu çerçevede Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 558 bin 413’e, toplam vaka sayısı 78 bin 546’ya, toplam vefat sayısı da bin 769’a yükseldi.

TSİ 17.22 Avrupa Parlamentosu Macaristan ve Polonya'yı eleştirdi

Avrupa Parlamentosu, Macaristan ve Polonya'nın Sars-CoV-2 pandemisiyle mücadele politikasını eleştirdi. Cuma günü parlamentoda kabul edilen bir bildiride, AP milletvekilleri, Macaristan'da hükümetin salgın yüzünden olağanüstü hal ilan etmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladılar. Polonya'da da hükümetin salgına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelememedeki ısrarı AP'de vekillerin sert eleştirilerine neden oldu. AP, Polonya hükümetine, seçimlerde ısrar ederek halk sağlığını tehlikeye atma eleştirisini yöneltiyor. Polonya'da iktidarda olan sağcı PiS hükümeti, Mayıs ayında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimlerini tepkilere rağmen ertelemeye yanaşmıyor. Muhalefet, bağımsız ve adil bir seçim kampanyası yürütmenin pandemi nedeniyle imkansız olduğunu belirterek seçim tarihinin ertelenmesini talep ediyor. Macaristan'da da geçen ay sonunda Başbakan Viktor Orban'ın yetkilerini genişleten bir düzenleme partisinin meclisteki çoğunluğu sayesinde kabul edilmişti. Düzenleme, parlamentonun kontrolü veya izni gerekmeden Orban'ın ülkeyi kararnamelerle yönetmesine izin veriyor. AP, pandemi nedeniyle her iki ülkede yapılan yeni düzenlemelerin mevcut sözleşmelerle uyumlu olup olmadığının Avrupa Birliği Komisyonu tarafından incelenmesini talep ediyor.

Brüksel'de bir hastanenin yoğun bakım bölümü

TSİ 16.58 Belçika'da 5 binden fazla korona ölümü

Belçika Sağlık Bakanlığı, Covid-19 yüzünden son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 313 olduğunu, böylece ülkedeki can kaybının 5 bin 163'e yükseldiğini duyurdu. 11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika, Avrupa'da nüfusa oranla korona ölümlerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 36 bin 138 olarak verildi. Sars-CoV-2'nin yol açtığı hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin yarıdan fazlasının yaşlı bakım evlerinde kaldığı, onlardan bin 100'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü de bildirildi.

TSİ 14.55 Rusya'da 24 saatte 4 bin 70 yeni Sars-CoV-2 vakası

Rusya'da son 24 saatte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek vaka artışı görüldü. Ülkede son bir gün zarfında 4 bin 70 yeni vaka tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 32 bini geçtiği açıklandı. Bütün yeni vakaların yarıdan fazlasının başkent Moskova'da görüldüğü dikkat çekiyor. Moskova Belediye Başkan Vekili Anastasia Rakova, vatandaşları zor günlerin beklediğini söyledi ve salgının iki üç haftaya kadar en fazla can kaybına neden olacağı tepe noktaya ulaşmasını beklediklerini belirtti. Rusya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 273. Ülkede 1 Mayıs'a kadar sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları geçerli.

Madrid

TSİ 13.30 İspanya'da son bir günde 5 binden fazla yeni vaka

Avrupa'da koronavirüs salgınından en etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da vaka sayısında yine artış kaydedildi. İspanya Acil Durum Merkezi Müdürü Fernando Simon, vaka sayısının 188 bin 68'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, son bir gün içinde 5 bin 252 yeni vaka tespit edildi. Buna göre, yeni vaka sayısı yüzde 2,9 artış gösterdi. Ülkede son 24 saat içinde 585 kişi daha yaşamını yitirdi. Perşembe günü bu sayı 551'di. Nisan ayı başında ise bir gün içinde 900 civarında ölüm vakası kaydediliyordu.

TSİ 13.07 İran'da 89 kişi daha yaşamını yitirdi

Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en etkilenen ülke olan İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı da 79 bin 494'e çıktı. Bunlardan 3 bin 500 kadarının durumunun kritik olduğu kaydedildi. İran parlamentosu tarafından bu hafta içinde yayınlanan bir raporda, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının açıklananın iki katı, vaka sayısının da sekiz ile on katı kadar fazla olabileceği belirtilmişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

TSİ 11.20 Almanya Sağlık Bakanı: Salgın kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Mart ayı ortasında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalara işaret ederek, "Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Spahn, 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

TSİ 10.15 Vuhan'da yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin düzeltme

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde COVID-19 nedeniyle daha fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çinli yetkililer, eldeki verilerde yaptıkları inceleme sonucunda 1290 kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğünü tespit etti. Yetkililer, bazı ölüm vakalarının geç kaydedildiğini, salgının başında sağlık çalışanlarının yoğun işleri nedeniyle bazı ölümlerin de geç ya da yanlış bildirildiğini belirtti. Testlerin ve tedavi imkanlarının yetersizliği de bu artışa bir neden olarak gösterildi. Bu yeni verilere göre, kentteki ölü sayısı yaklaşık yüzde 50 artarak, 3 bin 869 olarak belirlendi. Çin genelinde koronavirüs nedeniyle resmi kayıtlara göre 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

TSİ 10.05 Danimarka'da kısıtlamaların gevşetilmesine devam ediliyor

Danimarka'da okul ve kreşlerin açılmasının ardından Pazartesi günü de kuaför, ehliyet kursları gibi yerler faaliyete başlayacak. Danimarka parlamentosunda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, mahkemeler ve araştırma merkezleri de açılacak. Ancak restoran ve üniversiteler kapalı kalacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ülkede virüs bulaşmış bir kişinin başka bir kişiye bulaştırma değeri 0,6 olarak belirlendi. Cuma sabahı itibarıyla ülkede 321 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halkın yoğun olduğu yerlerde maske takılması, sosyal mesafenin korunması gibi konularda denetimler yapılacak

TSİ 10.00 Türkiye'deki sokağa çıkma yasağı öncesinde uygulama yapılacak

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bugün geceyarısı başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığı valiliklere uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi. Buna göre, 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma tarafından market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları ve duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler yapılacak. Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 19 Nisan Pazar günü saat 24.00'te sona erecek.

TSİ 08.00 Mazyek'den Almanya'daki Müslümanlara Ramazan ayında da kurallara uyun çağrısı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara Ramazan ayı boyunca uyma çağrısında bulundu. Konsey Başkanı Aiman Mazyek, "Bu kutsal ayda camilerimizi kapalı tutmaya devam etmek bizim için çok zor olsa da, din ve vatandaşlık sorumluluğu, bu dönemde böyle davranmayı gerektiriyor" dedi.

TSİ 07.30 Almanya'da vaka sayısı 134 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 133 bin 830'a yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde 299 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 3 bin 868 oldu. Enstitü'nün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 81 bin 800 kişi de iyileşti.

Almanya'da bir gün içinde 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi

TSİ 05.00 Almanya'da virüsün yayılma hızı düştü

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da yeni tip koronavirüsün bulaşma hızında düşüş kaydedildi. Enstitü tarafından yayınlanan istatistiklere göre, COVID-19 testi pozitif bir kişinin başka bir kişiye virüsü bulaştırma değeri 0,7'ye düştü. Enstitü, bunun yeni vaka sayısında hafif azalma anlamına geldiğine işaret etti. Mart ayı başında bu değerin 3 olduğu açıklanırken 8 Nisan'da ise 1,3 olarak kaydedilmişti.

TSİ 04.23 Çin'de sadece 26 yeni vaka kaydedildi

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de son bir gün içinde 26 yeni vaka kaydedildi. Ulusal Sağlık Komitesi, 15'inin ülke dışından geldiğine dikkat çekti. Bir gün önce ise yeni vaka sayısı 46 olarak tespit edilmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 367'ye yükseldi. Ülkede yeni ölüm vakası ise kaydedilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump

TSİ 02.00 Trump, korona önlemlerinin gevşetilmesine ilişkin planı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede alınan önlemlerin gevşetilemesine ilişkin planı açıkladı. Kademeli olarak normal hayata dönüleceğine işaret eden Trump, belirlenen şartlar sağlandığı takdirde Amerikalıların yeniden işe gitmeye başlayabileceğini dile getirdi. Trump, eyalet valililerin bölgelerindeki salgın durumuna göre planı uygulayacağını ifade etti. Beyaz Saray'ın hazırladığı üç aşamalı planın ilk aşamasında fiziksel mesafe kuralı uygulanarak restoran ve spor salonları gibi yerler açılacak. Bu aşamada, koruyucu maske takılması ve evden çalışılması tavsiye ediliyor. Vaka sayısında artış endişesi yaşanmadığı takdirde, ikinci aşamaya geçilerek okullar açılacak, seyahat edilmesine izin verilecek. Üçüncü aşamada ise kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılacak, ancak hijyen ve sosyal mesafe kuralları geçerliliğini koruyacak.

Reuters,AFP,DW/JD,HS,ETO,BÜ,BK

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