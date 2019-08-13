 Almanya’daki sağcı saldırılarda referans noktası NSU | ALMANYA | DW | 15.08.2019

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ALMANYA

Almanya’daki sağcı saldırılarda referans noktası NSU

8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü günümüzde aşırı sağcı saldırganlar için referans olmaya devam ediyor. Hükümetin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, son bir yılda NSU’ya referansla 35 suç kaydedildi.

Arşiv fotoğrafı

Arşiv fotoğrafı

Aşırı sağcılar için bugün de Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün referans olmaya devam ettiği ortaya çıktı. 

Sol Parti milletvekili Martina Renner Alman hükümetine verdiği soru önergesinde, yakın dönemde 8’i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU'ya referansla ya da adı kullanılarak kaç tehdit veya saldırının gerçekleştirildiğini sordu.

Hükümet yanıtında, Haziran 2018 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında NSU’nun referans alındığı 35 aşırı sağ saikle işlenen suç kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Ağırlık tehditlerde

NSU’ya atıf yapılan bu suçların büyük bir bölümünü tehdit suçları ile “anayasayı ihlal eden örgütlerin sembollerinin kullanılması” kapsamındaki soruşturmalarla ortaya çıkan suçlar oluşturuyor. 

Bu arada soru önergesine yanıt veren hükümetin paylaştığı verilerde dikkat çeken bir diğer nokta da, sol saiklerle işlenen suç ya da soruşturmalarda 58 kez NSU’ya rastlanmış olunması. 

Bunların büyük bir bölümünü, aşırı sağcı terör konusunda uyaran ya terör hücresinin kurbanlarını anan nitelikteki duvara yazıları nedeniyle, “mala zarar” kapsamındaki soruşturmaların oluşturması dikkat çekiyor.

Alman yargısına NSU eleştirisi

Sol Partili Renner, aşırı sağcıların, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı NSU terör örgütüne referansla suç teşkil eden eylemlere girişmelerini şu sözlerle değerlendirdi: “NSU, eskiden olduğu gibi günümüzde de aşırı sağcılar için bir referans noktası. Bunun nedeni, NSU davasının hafif hükümlerle sonuçlanmış olması ve destekçi ağının gerektiği gibi aydınlatılmamış olunması.”

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi Temmuz 2018’de sona eren davada, örgütün hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe’ye ömür boyu hapis cezası verirken, terör hücresine destek veren diğer zanlıları, başsavcılığın talep ettiğinden daha az cezalara çarptırmıştı. Kurban yakınları, bombalı saldırı mağdurları ve müdahil avukatlar karara tepki göstermiş, hafif buldukları cezaların aşırı sağcıların suç işlemesine davetiye çıkaracağını savunmuştu. 

Hatta geçen yıl, Neonazi terör hücresi NSU tarafından öldürülen Türklerin avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız’a, “NSU 2.0” imzalı fakslar gönderilmiş, ölümle tehdit edilen Başay’ın kişisel bilgilerinin Frankfurt Emniyet’inden alındığı tespit edilmişti. Sürdürülen soruşturmalar kapsamında Frankfurt emniyeti içerisinde aşırı sağcı bir grubun mevcut olduğu belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

dpa/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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