 Almanya′daki protestolar için maske ve sosyal mesafe uyarısı | ALMANYA | DW | 08.06.2020

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ALMANYA

Almanya'daki protestolar için maske ve sosyal mesafe uyarısı

Alman hükümeti, hafta sonunda başta Berlin olmak üzere birçok kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere binlerce kişinin katılması üzerine protestoculara koronavirüsle mücadele kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Berlin'deki gösteriye katılanlar

Berlin'deki gösteriye katılanlar

Almanya'da hafta sonunda George Floyd'un ölümüyle bağlantılı olarak düzenlenen geniş katılımlı gösteriler üzerine hükümetten protestoculara koronavirüs önlemleriyle ilgili hatırlatma geldi.

Başkent Berlin'de Cumartesi günü gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı protestoya yaklaşık 15 bin kişi katılırken Münih'te de 25 bine yakın insan gösteriye katıldı. Hamburg ve Frankfurt dâhil birçok kentte de benzer protesto gösterileri düzenlendi.

Özellikle Berlin'deki Alexander Meydanı'nda bin 500 kişinin katıldığı eylemde çekilen görüntülerde birçok protestocunun sosyal mesafe kurallarına uymadığının görülmesi, bu gösteridekiler arasında virüsün yayılmış olabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi.

Protestolarla ilgili Berlin'de gazetecilere açıklamada bulunan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bu tip etkinliklerde maske takılması ve en az 1,5 metrelik mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

"Hem kendilerini hem de başkalarını riske atıyorlar"

"Almanya'da da insanların sokaklara çıkıp ırkçılığa karşı net bir tavır sergilemesi iyi bir şey" diyen Seibert, buna karşın birçok katılımcının kuralları uymamasının endişe verici olduğunu belirtti. Seibert, "Böyle yaparak hem kendileri hem de başkaları için büyük bir risk oluşturuyorlar" diye ekledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de konuya ilişkin açıklamasında "sokağa çıkan insanların özel bir ruhu ortaya koyduğunu" ancak halk tarafından sergilenen bu ruhun koronavirüsü de dikkate alması gerektiğini söyledi.

DW,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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