Almanya'daki Noel pazarı saldırısında can kaybı arttı

Almanya'da geçen ay düzenlenen Noel pazarı saldırısında yaralanan bir kadının hastanede hayatını kaybetmesi üzerine bu olayda yaşamını yitirenlerin sayısı altıya yükseldi.

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarı saldırısında ölenlerin sayısı altıya yükseldi.

Savcılık açıklamasında, 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 52 yaşındaki bir kadının hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Saldırganın Noel pazarındaki kalabalığa aracıyla dalarak öldürdüğü diğer beş kişiden biri, dokuz yaşındaki bir çocuktu. Saldırıda yaklaşık 300 kişi de yaralanmıştı.

Saksonya-Anhalt eyaletinde bulunan Naumburg kasabasındaki Başsavcılık, müfettişlerin Magdeburg'daki saldırının faili Taleb A.'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin uzman görüşü alacağını duyurdu.

Sosyal medyada İslam karşıtı paylaşımları ortaya çıkan Taleb A.'nın Avrupa'nın "İslamlaşması" nedeniyle Alman makamlarına kızgın olduğu ve aşırı sağcı görüşlere destek verdiği görülmüştü.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suudi Arabistan kökenli şüphelinin psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğuna dair belirtiler olduğunu ifade etmişti.

Almanya'da seçimlere iki ay kala gerçekleşen bu saldırı, ülkedeki güvenlik ve göç tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

DW,dpa,AFP/CÖ,TY

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