Almanya'daki NATO üssünde 'Charlie' alarmı

Almanya'nın Hollanda sınırına yakın Geilenkirchen kentinde bulunan üste "potansiyel bir tehdit nedeniyle" üst seviye alarm durumuna geçildi. Üs AWACS uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki NATO üssünde üst seviye alarm verildi.

Üsten yapılan bilgilendirmeye göre, NATO'nun keşif ve gözlem uçakları AWACS filosuna ev sahipliği yapan üs dört kademeli alarm sisteminde ikinci seviye olan "Charlie" durumunda.

Charlie kodu NATO'ya yönelik bir terör saldırısı gerçekleştiği veya istihbaratının alındığı anlamına geliyor. Açıklamada potansiyel bir tehdide karşı önlem alındığı belirtilirken başka ayrıntı verilmedi.

Geilenkirchen üssü NATO'nun keşif ve gözlem uçakları AWACS'lara ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Imani West/U.S. Air Force/ZUMA Press Wire/picture alliance

Etrafında polis araçlarının beklediği görülen üs tedbir amaçlı en az sayıda personelle çalışıyor, günlük işleyişin devamlılığı için gerekli olmayan tüm personelin evlerine gönderildiği belirtildi. Ancak rutin operasyonel faaliyetlerin planlandığı gibi yapıldığı kaydedildi.

Geilenkirchen Hollanda sınırına yakın bir bölgede. Geçen hafta sabotaj şüphesiyle kısa süreliğine kapatılan Köln-Wahn askeri üssü de buraya yaklaşık bir saat sürüş mesafesinde.

Köln'deki hava üssünde su arıtma tesisine sabotaj düzenlendiğinden şüphelenilmiş, ancak bu yönde bir kanıt bulunmamıştı. Aynı gün Geilenkirchen'daki NATO üssüne kaçak girmeye çalıştığı şüphesiyle bir kişi kısa süreliğine gözaltında tutulmuş, önlem amaçlı alınan su numunesi temiz çıkmıştı.

Reuters,AP / MUK,HT

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