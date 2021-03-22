Almanya'daki maske skandalında ilk tutuklama

Almanya'da resmi kurumlara maske tedariğinde para karşılığı bazı siyasilerin aracılık ettiği skandalla ilgili olarak açıklama yapan Münih Başsavcılığı, bir şüphelinin tutuklandığını ve mal varlığına tedbir konulduğunu açıkladı. Ancak tutuklanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Savcılığın yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlattığı isimler arasında, olaya adı karışan Bavyera Eyaleti'nin eski Adalet Bakanı Alfred Sauter ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinden istifa eden milletvekili Georg Nüsslein'in yanı sıra iki şirket çalışanı ve bir de vergi danışmanı bulunuyor. Savcılık sözcüsü açıklamasında, tutuklama kararının sadece Sauter ya da Nüsslein'a yönelik olmadığını dile getirdi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinden istifa eden milletvekili Georg Nüsslein

Kaçma ve delil karartma ihtimali nedeniyle tutuklama kararı alındığına dikkat çeken savcılık, haksız kazançla elde edilmiş mal varlığı ve paraya karşı da harekete geçildiğini kaydetti. Şüphelilerin yolsuzlukla elde edilmiş para ya da mal varlığına el konulmaması için önlem alabileceğini ifade eden sözcü, soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiğini de vurguladı.

Hristiyan Birlik partilerini krize sürükleyen skandal

Hristiyan Birlik partilerini son yılların en büyük krizine sürükleyen skandal, CSU'lu Georg Nüsslein'in koronavirüse karşı koruyucu malzeme üreten bir firmadan 600 bin euro, Hristiyan Demokrat Birlik'ten Nikolas Löbel'in de koruyucu maske üreten bir firmadan 250 bin euro aldığının ortaya çıkmasıyla patlak vermiş; daha sonra her iki politikacı partisinden istifa etmişti.

Maske skandalı soruşturmasında haksız kazanç elde ettiği sanılan Alfred Sauter'in de avukat olarak bir milyon eurodan fazla para aldığı iddia ediliyor. CSU'lu Sauter ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Skandalın ardından CDU ve Bavyera eyaletinde örgütlü kardeş partisi CSU'nin vekilleri salgınla mücadelede çıkar elde etmeyeceklerine dair söz verdikleri bir Onur Belgesi'ne imza atmıştı.

dpa / HS,ET

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