 Almanya′daki Kürtlerden Erdoğan′ı protesto hazırlığı | ALMANYA | DW | 03.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'daki Kürtlerden Erdoğan'ı protesto hazırlığı

Almanya Kürt Toplumu Derneği, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz tarihi net olmayan Almanya ziyaretine karşı protestolara hazırlanıyor. Dernek, "Erdoğan'a kırmızı halı serilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Deutschland Kundgebung zum kurdischen Newroz-Fest in Hannover (picture-alliance/dpa/ A. Körnerpicture-alliance/dpa/ A. Körnerpicture-alliance/dpa/ A. Körner)

Almanya Kürt Toplumu Derneği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı sonu için planlanan Almanya ziyaretini protesto etmeye hazırlanıyor. Dernek, Berlin'de ve ülke çapında kitlesel protesto gösterileri organize edileceğini açıkladı.

Almanya Kürt Toplumu Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, Alman haber ajansı dpa'ya Cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'a burada kırmızı halı serilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Tanrıverdi, başta Berlin'deki Brandenburg Kapısı olmak üzere ülke genelinde protesto gösteriler organize ettiklerini ve gösterilere farklı organizasyonlardan ve Federal Meclis'te temsil edilen partilerden temsilcilerin de destek vermesine çalıştıklarını belirtti.

"Bu kitlesel bir protesto gösterisi olacak" diye konuşan Tanrıverdi, 10 bin ile 20 bin kişi arasında bir katılım olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Almanya Kürt Toplumu Derneği Brandenburg Kapısı önündeki protesto gösterilerini, Türkiye'deki siyasi mahkumların serbest bırakılmamasına, insan hakları ihlallerine ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı düzenleyecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 24 Haziran seçimleri sonrasında yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'da davet etmişti. Ancak resmi düzeydeki ziyaretin henüz kapsamı ve tarihi açıklanmadı.

DW,dpa/GA, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan'ın ziyareti ve Almanya'daki Türkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında Almanya’ya yapacağı muhtemel ziyaret siyasette ve medyada tartışılmaya başlandı. DW'den Daniel Heinrich Köln'de yaşayan Türklere ziyaret hakkındaki düşüncelerini sordu. (01.08.2018)  

Anket: Çoğunluk Erdoğan'ın ziyaretine karşı

Die Welt gazetesinin yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına göre, Almanların üçte ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesine karşı. (01.08.2018)  

Almanya Ekonomi Bakanı Ekim'de Türkiye'ye gidiyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Ekim ayında Türkiye'ye gideceği bildirildi. Ziyaretin ikili ekonomik ilişkilerin görüşüleceği bir platform oluşturmak amacını taşıdığı öğrenildi. (02.08.2018)  

Benzer içerik

Türkei, Ankara: Präsident Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı 03.08.2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümet sisteminde ilk 100 günde yapacakları icraatları kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan ekonomi, sanayi ve istihdam konusunda pek çok mesaj verdi.

Türkei Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC)

Erdoğan’dan Suriye için dörtlü zirve açıklaması 29.07.2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Eylül ayında Almanya, Fransa ve Rusya’nın katılacağı bir Suriye zirvesine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Türkei Erdogan besucht Beisetzung von Opfern des PKK-Anschlages

Erdoğan: İdam parlamentodan geçerse onaylarım 01.08.2018

Yüksekova saldırısı sonrası Sivas'taki cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasını geri getirme konusunda yakında adım atacaklarını açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Bundestag Beschlüsse Bundeswehreinsätze Lambsdorff (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Alman vekilden Türkiye ve ABD'ye NATO uyarısı

FDP'li milletvekili Lambsdorff Türkiye ve ABD'ye Brunson krizini sona erdirme çağrısı yaptı. Lambsdorff dünya politikasındaki kritik gelişmeler karşısında müttefiklerin NATO'yu yıpratmamaları gerektiğini söyledi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 