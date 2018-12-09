 Almanya′daki demiryolu krizi aşıldı | ALMANYA | DW | 15.12.2018

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ALMANYA

Almanya'daki demiryolu krizi aşıldı

Almanya'da tren seferlerinin aksamasına neden olan grev sonrası Deutsche Bahn (DB) ile sendika arasında yürütülen görüşmeler sonuçlandı. Varılan anlaşmaya göre, DB çalışanlarının maaşına yüzde 6,1 zam yapılacak.

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Almanya'da demiryolu şirketi Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) ile Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG) arasındaki ücret anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sorun aşıldı. Taraflar arasında varılan anlaşma, hem Deutsche Bahn hem de bu şirketin 160 bin çalışanının büyük bölümünü temsil eden EVG tarafından teyit edildi.

Varılan anlaşmaya göre, Deutsche Bahn çalışanlarının maaşı Temmuz 2020'ye kadar yüzde 6,1 oranında arttırılacak. Zammın yüzde 3,5'lik ilk bölümü, Temmuz 2019'dan itibaren; kalan yüzde 2,6'lık kısmı ise Temmuz 2020 itibarıyla uygulanacak. Ayrıca çalışanlara, ilk zamdan önce tek seferliğine 1000 euro ödenecek.

Sendika'nın talebi yüzde 7,5'lik zamdı. Deutsche Bahn ise yüzde 5,1 zam öneriyordu.

Grev etkili oldu

Sendikanın önerilen zammı yetersiz bularak görüşme masasından kalkmasının ardından ülke genelinde greve gidilmişti. Pazartesi sabahı yaklaşık dört saatliğine gerçekleştirilen grev, tren seferlerinde uzun süreli aksamalara neden olmuştu.

EVG sendikasının baş müzakerecisi Regina Rusch-Ziemba, Almanya'nın başkenti Berlin'de dört gün boyunca süren görüşmelerin sonucunu "başarı" olarak niteledi. Rusch-Ziemba, yapılan grevle işçilerin kararlılığı konusunda şirkete "açık bir mesaj göndermiş" olduklarını ve bu sayede sonuca vardıklarını ifade etti.

Deutsche Bahn'ın insan kaynakları departmanının başındaki Martin Seiler da, "Bu sonuç, çalışanlarımıza ne kadar değer verdiğimizin önemli bir göstergesi" dedi. Seiler, Deutsche Bahn'ın artık trenlerin dakikliği başta olmak üzere verdiği hizmetlerle ilgili konularda kendini geliştirmeye odaklanabileceğini söyledi.

Deutsche Bahn'ın, Alman makinistler sendikası GDL ile yaptığı görüşmelerde ise anlaşma sağlanamadı. Taraflar arasındaki müzakerelerde sonuç sağlanamaması nedeniyle arabuluculuk sürecine geçilmesi bekleniyor.

DW,dpa,AFP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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