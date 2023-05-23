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Fotoğraf: Uli Deck/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'daki "darbecilere" operasyonlar sürüyor

44 dakika önce

Almanya'da hükümeti devirmeyi planlamakla suçlanan İmparatorluk Vatandaşları'na yönelik baskınlar sürüyor. Pazartesi biri kadın üç şüpheli daha ele geçirildi.

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Almanya'da siyasi sistemi silah zoruyla devirmeyi ve yeni bir hükümet kurmayı planlamakla suçlanan "Reichsbürger" (İmparatorluk  Vatandaşları) hareketine yönelik tahkikat ve operasyonlar sürüyor. Aşırı sağ eğilimli çeşitli grup ve bireylerin içinde yer aldığı "Reichsbürger" hareketine yönelik yaklaşık altı ay önce Almanya, Avusturya ve İtalya'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda şüpheli sayısı 63'e yükseldi.

Başsavcılık sözcüsü Karlsruhe'de yaptığı açıklamada, Pazartesi akşamı Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde düzenlenen baskınlarda "terör örgütüne üye olmakla" suçlanan üç şüphelinin daha ele geçirildiğini bildirdi.

Savcılık Konstanz Gölü bölgesinde bir kadın, Freudenstadt bölgesinde bir erkek ve Harburg bölgesinde de bir erkeğin Pazartesi günü gözaltına alındığını açıkladı.

Federal Yüksek Mahkeme'deki (BGH) soruşturma yargıçlarının, gözaltına alınan iki kişi hakkında tutuklama kararı vermesi bekleniyor. Bir kişi hakkında ise tutuklama kararı dün verildi.

"Yurtsever Birlik" (Patriotische Bewegung) adlı örgütün lideri olduğu iddia edilen XIII. Heinrich Prens Reuss ile birlikte halen 24 kadın ve erkek ise tutuklu bulunuyor.

Ele geçirilen silahlardan bazıları
Ele geçirilen silahlardan bazılarıFotoğraf: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Gözaltına alınan kadının, Mayıs 2022'den bu yana örgüte dahil olduğu ayrıca örgütün sözde konseyinde de yer aldığı belirtiliyor. Konseyin amacının ise mevcut devlet düzenini yıkmak olduğu ifade ediliyor. Şüpheli kadının en geç Kasım 2022'de Rusya Federasyonu'nun bir başkonsolosuyla temas kurmaya çalıştığı, ardından da bu kişiyle iki kez görüştüğü iddia ediliyor. İddianamede görüşmelerin amacının örgütün eylemlerine destek temin etmek olduğu belirtiliyor.

Aşağı Saksonya'da gözaltına alınan erkek şüphelinin ise yaklaşık 140 bin euro bağış yaparak, üye ve sponsor temin ederek örgüte destek verdiği ileri sürülüyor.

Üçüncü şüphelinin ise diğer sanıklarla birlikte eski bir kışlanın ele geçirilmesini planladığı belirtiliyor. Ayrıca bu kişinin, örgüt tarafından eleman temin etme ve onları askeri eğitime tabi tutma ile görevlendirildiği iddia ediliyor.

XIII. Heinrich Prens Reuss tutuklandı
XIII. Heinrich Prens Reuss tutuklandıFotoğraf: Boris Roessler/picture alliance/dpa

Haftalık haber dergisi Spiegel, gözaltına alınan kadının "Die Basis" (Temel) partisinden 2021 yılında Federal Meclis seçimleri için aday olduğunu ancak seçilemediğini yazdı.

"Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) ve "Selbstverwalter" (Öz yönetimciler) hareketine mensup birey ve gruplar Federal Almanya Cumhuriyet'inin meşruiyetini tanımıyor. Federal Anayasayı Koruma Dairesi yaklaşık 23 bin kişinin bu hareketlere mensup olduğunu tahmin ediyor. Daireye göre 2021 yılında bu hareketler, bin 11 aşırılık içeren suç işledi. 2020 yılında bu sayı 599 olarak tespit edilmişti. 2016'dan bu yana bu oluşumlarla bağlantılı olduğu varsayılan kişilere ait bin 50 silah ruhsatı iptal edildi. Federal Savcılık Aralık ayı başında Almanya, Avusturya ve İtalya'da aralarında eski subaylar, polis memurları ve eski bir AfD (Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti) Federal Meclis üyesinin de bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına almıştı. Ayrıca baskınlarda çok sayıda silah da ele geçirilmişti.

DW, dpa/TY,EC

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