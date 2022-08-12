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Fotoğraf: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance
Doğa ve ÇevreAlmanya

Almanya’daki buzullar rekor hızda eriyor

4 saat önce

Almanya’da sadece bir yıl içinde beş buzulda ciddi oranda küçülme yaşandı. Son buzulun da 10 yıl içinde tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.

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İlkbaharda gelen Sahra tozu, Almanya'da kalan beş buzula ağır zarar verdi. Buzul bilimcilerin bildirdiğine göre Almanya'nın en yüksek noktası Zugspitze'deki erime mevsim normallerinin altı hafta ilerisinde bulunuyor.

Buzul bilimciler Alp Dağları'nda da benzer bir durumun söz konusu olduğunu aktarıyor. Buzul ve deniz araştırmaları yapan Alfred Wegener Enstitüsü'nden Olas Eisen, buzulların erimesi ile ilgili olarak "2022 bir rekor yılı olacak, bu kesin. Tek soru şu: Bir önceki rekor yılı 2003'e kıyasla ne kadar daha kötü olacak?" ifadesini kullandı. 

Almanya'da bulunan beş buzulun tamamı ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde yer alıyor. Bilim insanları bu buzulların 10 yıl içinde tamamen yok olacağını öngörürken, sadece bir yıl içinde buzulların ne kadar küçüldüğü fotoğraflarla tespit edilmiş durumda. 

Münih Yüksek Okulu'ndan Wilfried Hagg, "Alpler genelinde bu kadar alışılmadık, böyle bir yaz mevsimi, 1960'lardan bu yana görülmedi" dedi. Bavyera Bilim Akademisi'nden Christoph Mayer'in ölçümlerine göre bu yıl buzullardaki erime oranı, ortalama bir yıla göre yüzde 50 daha fazla.

Bilim insanları buzullardaki hızlı erimeyi kış mevsiminde kar yağışının azlığı ile kuru ve sıcak bir yazdan ziyade ilkbahar aylarında gelen Sahra tozunun buzullara yapışmasına bağlıyor. Mayer "Bu durum yağan karın daha hızlı erimesine yol açtı" derken, açık renk kar tabası yerine kırmızı-kahverengi olan Sahra tozunun güneş ışığını emdiği ve bunu kar tabakasına ısı olarak verdiğini belirtti.

dpa / SSB,ET

 

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