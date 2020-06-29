Almanya'daki çocuk istismar ağı hakkında neler biliniyor?

Bergisch Gladbach’taki şiddet ağı ne kadar büyük?

Almanya’nın Bergisch Gladbach kentinde ilk başta yerel bir vaka olarak ortaya çıkan olay sürekli boyut kazanıyor. Çocuklara yönelik cinsel şiddet soruşturması Ekim 2019'da 43 yaşındaki bir adama karşı başlatılmıştı. Adamın küçük kızına cinsel istismarda bulunduğu ve bu sırada çektiği görüntüleri internete yüklediği belirtiliyor.

Başlatılan soruşturmada yetkililer çocuklara cinsel istismar fotoğraf ve görüntülerinin paylaşıldığı, insanların kendi çocuklarını istismar etmek için birbirleriyle iletişim kurdukları, buluşma ayarladıkları sohbet odalarına, forumlara ulaştı. Soruşturma makamları bu platformlar üzerinde şimdiye kadar 30 binden farklı IP adresi tespit etti.

Federal hükümetin çocuklara cinsel istismar konusundan sorumlu görevlisi Johannes-Wilhelm Rörig, "Bu sayıları duyduğumda derinden sarsıldım" diye konuştu. 30 bin farklı IP adresinin arkasında toplam kaç kişinin olduğu bilinmiyor. Şüphelilerin birden fazla IP adresi kullanmış olması ihtimal dahilinde. Ancak soruşturma derinleştikçe yeni IP adreslerine ulaşılması ve dolayısıyla şüpheli sayısının artması da mümkün.

Soruşturma makamları ağ üzerine nasıl gidiyor?

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, Pazartesi günü Düsseldorf’ta yaptığı açıklamada ilk olarak çocuk istismarı failleri ve destekçilerinin kimliğini tespit etmeye odaklandıklarını söyledi. Soruşturmayı Siber Suçlar Merkez ve İrtibat Bürosu (ZAC) yürütüyor. Eyalet yönetimi büro bünyesinde 1 Temmuz tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere özel bir görev gücü oluşturdu. Söz konusu birim Bergisch Gladbach’taki vakada suç edimlerine karışmış olanların peşine düşecek. Olayda şimdiye kadar 72 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 10’u tutuklanırken 8’i hakkında iddianame hazırlandı.

Rörig, Almanya genelinde faillere karşı mücadelede daha fazla personel görevlendirilmesini ve daha iyi bir teknik altyapı kurulmasını talep ediyor. Kuzey Ren Vestfalya’nın diğer eyaletler açısından örnek olduğunu belirten Rörig, "İnternet ortamındaki istismarcılara karşı soruşturmada personel güçlendirildi. Teknoloji modernize edildi, yapay zeka devreye sokuldu, dijital bir takip bürosu kuruldu ve ağırlıklı olarak bu konuları soruşturacak bir savcılık oluşturuldu” dedi.

Federal hükümetin çocuklara cinsel istismar konusundan sorumlu görevlisi Johannes-Wilhelm Rörig

Almanya’da başka benzer olaylar var mı?

Bergisch Gladbach, Almanya’da şu ana kadar görülen vakaların en vahimini ortaya koyuyor. Rörig ise Bergisch Gladbach vakasının münferit olmadığını belirterek “Sadece Staufen, Lügde ve Münster’deki korkunç vakalara bakmanız yeterli. Bu fenomenin yeni olmadığını da hatırlatmak isterim” diyor. Almanya’da Elysium adlı internet platformu 2017 yılında ortaya çıkartılmıştı. Tüm dünyada 110 bin kullanıcının dahil olduğu platformda çocuk pornografisi daha doğru bir ifadeyle çocuklara işkence görüntüleri paylaşılıyordu.

Çocuklara yönelik cinsel şiddet Almanya’da arttı mı?

Almanya'da çocuklara yönelik cinsel şiddet ve çocuk pornografisi suçlarında sayılar yıllardır artış gösteriyor. 2019 yılında çocuklara yönelik cinsel şiddet şüphesiyle başlatılan soruşturma sayısı 16 bin. Geçen yıl polis, çocuk pornografisi şüphesiyle 12 binden fazla operasyon düzenledi. Bu sayı 2016 yılında kaydedilenin iki katından daha fazla.

Brandenburg Eyaleti Polis Yüksek Okulu'nda görevli Thomas-Gabriel Rüdiger soruşturmaya konu olan vaka sayısındaki artışın suçun arttığı anlamına gelmediğini söyledi.

Siber suçlar uzmanı Rüdiger, DW’ye yaptığı açıklamada, “Şu anda yaşadığımız sadece klasik kriminolojik bir olgu” dedi. Rüdiger karanlık alanın üstüne gidildiğinde, soruşturma derinleştirildiğinde daha fazla suça konu olabilecek olayla karşılaşıldığını söyledi. Uzmanlar çocuklara yönelik cinsel şiddet olaylarında 15 ile 20 vakadan sadece birinin aydınlatıldığını tahmin ediyor.

Kaç mağdur var, mağdurlar için ne yapılabilir?

Bergisch Gladbach vakasında soruşturma makamlarına göre 30’dan fazla mağdur söz konusu. Psikolojik destek, mağdurlar açısından hayati öneme sahip. Almanya’da cinsel taciz vakaları için aranabilen bir yardım telefonu var. Cinsel şiddete maruz kalanlar, yakınları ya da olaya tanıklık eden insanlar bu numarayı arayıp isimlerini saklı tutarak yardım ya da danışmanlık talep edebiliyorlar.

Rörig, okul ve yuvaların çocukların ve yetişkinlerin bu konuda sığınabilecekleri merkezlere dönüşmesi gerektiğini söylüyor. "Çocuklar kendilerine yönelik şiddet üzerine ancak güvenli bir çevreye sahip olduklarında, güvenli bir duruma kavuştuklarında konuşabiliyor. Bu da okullarda, yuvalarda ama tabi spor kulüplerinde yapılabilir" diyen Rörig, çocukların korunmasının "inanılmaz yüksek vaka sayılarını düşürmek için" ulusal bir ödev olduğunu söylüyor.

Bergisch Gladbach'taki zanlılardan biri mahkemeye çıktı

Failler kimler?

Almanya'da ceza hukuku bakımından sadece kendi çocuklarına cinsel şiddet uygulayan ya da bunları sergileyenler değil aynı zamanda bu materyalleri izleyen, paylaşan ve bunları internet ortamında arayanlar da suçun faili. Çocukların poz verdiği kimi fotoğraflar da Almanya’da çocuk istismarı kapsamında değerlendirilebiliyor.

"Çok farklı fail tipleri var bunları genelleştiremezsiniz” siber suçlar uzmanı Rüdiger, fail profilinin genellikle mesleki ya da kişisel olarak çocuklarla bağı olan erkekler olduğunu kaydediyor. Rüdiger ayrıca Almanya dışında çocuklara yönelik cinsel şiddetten kâr sağlamak isteyen insanlar olduğunu ve onların da Almanların internet ortamında izlemeleri için çocuklara şiddet uyguladıklarını belirtiyor. Kadın faillerin "oldukça ender görüldüğünü” ancak ya para kazanmak için ya da “erkeklerle işbirliği” kapsamında suça karıştıklarını kaydediyor. Kadınların daha ziyade cinsel saldırının gerçekleşmesine hazırlık kısmında (çocukların güvenini kazanmak ve onları kandırmak gibi) rol oynadıkları ve her 10 şüpheliden birinin kadın olduğunu belirtiyor.

Failler arasında reşit olmayanlar da var. "Almanya'nın reşit olmayan saldırı şüphelisi problemi büyük” diyen Rüdiger kimi zaman okul chat gruplarında çocuk pornografisi görüntülerinin paylaşıldığını ve böylece reşit olmayan kişilerin de kendilerini ve izleyen herkesi cezaya tabi hale getirdiklerini belirtiyor.

Peter Hille, Mark Hallam

©Deutsche Welle Türkçe