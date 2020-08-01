 Almanya’da zorunlu test uygulaması başlıyor | ALMANYA | DW | 06.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya’da zorunlu test uygulaması başlıyor

Almanya’nın bazı eyaletlerinde yaz tatillerinin bitmesiyle okullar yeniden açılıyor. Koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu riskli ülkelerden dönenler için zorunlu testlerin uygulanmasına da hafta sonunda başlanacak.

default

Almanya'da, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında daha önce alınan, vaka sayısının yüksek olduğu ülkelerden gelenlere zorunlu test uygulamasına Cumartesi gününden itibaren başlanıyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, uygulamayla ilgili olarak "Bunun, bireyin özgürlüğüne bir müdahale olduğunun bilincindeyiz" ifadesini kullandı. Bakan Spahn, öte yandan uygulanacak olan zorunlu testlerle "işi garanti altına almak istediklerini" ve bu açıdan buradaki özgürlüğe müdahalenin kabul edilebilir bir boyutta olduğunu dile getirdi.

Robert Koch Enstitüsü'nün belirlediği "riskli ülkeler" listesinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg ile İspanya'nın Aragon, Katalonya ve Navarra bölgeleri yer alıyor. Her yüz bin kişiye, son yedi günde, her gün en az 50 yeni vakanın kaydedildiği ülke ya da bölgeler "riskli ülkeler" listesine alınıyor.

Riskli ülke ya da bölgelerden gelenlerin bugüne dek kendi evlerinde 14 gün karantinaya girmesi ve durumlarını başlı bulundukları belediyenin sağlık dairesine bildirmesi gerekiyor. Bu uygulumaya tabi olmak istemeyenlerin ise en fazla 48 saat süre önce yapılan bir koronavirüs testine sahip olmaları gerekiyor.

Almanya'ya gelenler, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana, gönüllülük esasına göre havalimanlarında, sınır kapılarında, otobüs terminallerinde vs. ücretsiz koronavirüs testi yaptırabiliyor. Bakan Jens Spahn, gözden kaçan her vakanın enfeksiyonun yayılması adına bir etken olduğunu dile getirdi. Spahn ayrıca, tatilden dönenlere uygulanan testlerin devlet bütçesinden karşılanmasına yönelik tepkilere rağmen, ücretsiz test uygulamasını bir kez daha savundu.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'ya dönenlere ücretsiz korona testi başladı

Almanya'da tatilden dönenlere yönelik ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladı. Türkiye gibi, risk bölgesi olarak adlandırılan ülkelerden dönenlere ise testin önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olması bekleniyor.  

"Zorunlu korona testini uygulatmak polisin işi"

Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilciler gelecek hafta havalimanlarında test yaptırmak zorunda kalacak. Alman Polis Sendikası, test yaptırmaya karşı çıkanları buna zorlamanın polisin işi olduğunu belirtti.  

Türkiye'den Almanya'ya gelenlere testler zorunlu olacak

Almanya'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "riskli" ülkelerden gelenlere koronavirüs testleri zorunlu hale geliyor. Bazı eyaletler test ücretini bu ülkelere gitme riskini göze alanların karşılamasını talep ediyor.  

Benzer içerik

Deutschland Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen

Almanya'ya dönenlere ücretsiz korona testi başladı 01.08.2020

Almanya'da tatilden dönenlere yönelik ücretsiz koronavirüs testi uygulaması başladı. Türkiye gibi, risk bölgesi olarak adlandırılan ülkelerden dönenlere ise testin önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olması bekleniyor.

Deutschland Covid-19 Test am Flughafen Frankfurt

Türkiye'den Almanya'ya gelenlere testler zorunlu olacak 27.07.2020

Almanya'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "riskli" ülkelerden gelenlere koronavirüs testleri zorunlu hale geliyor. Bazı eyaletler test ücretini bu ülkelere gitme riskini göze alanların karşılamasını talep ediyor.

Jörg Radek, stellv. Bundesvorsitzender der GdP, Sektion Bundespolizei

"Zorunlu korona testini uygulatmak polisin işi" 30.07.2020

Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilciler gelecek hafta havalimanlarında test yaptırmak zorunda kalacak. Alman Polis Sendikası, test yaptırmaya karşı çıkanları buna zorlamanın polisin işi olduğunu belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya Türkiye seyahatlerini kolaylaştırdı mı zorlaştırdı mı?

Almanya Türk turizm bölgelerine seyahat uyarısını yeni koşullar getirerek kaldırdı. Alman hükümeti, “özel düzenlemenin" ayrıntılarını açıklarken, turizmciler getirilen test ve karantina koşullarını eleştirdi.   

FOTO-GALERİ

default

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u sarsan patlama sonrasında arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Hastaneler kapasitelerinin dolduğunu duyurdu.  