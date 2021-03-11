 Almanya′da yoğun bakımlarda personel sıkıntısı yaşanıyor | ALMANYA | DW | 14.03.2021

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ALMANYA

Almanya'da yoğun bakımlarda personel sıkıntısı yaşanıyor

Almanya’da doktorlar ve uzmanlar yoğun bakımlarda hasta bakıcı sıkıntısı yaşandığını açıkladı. Bir ankete göre her üç hasta bakıcıdan biri mesleği bırakmayı düşünüyor.

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Almanya'da yoğun bakımlarda personel sıkıntısının ciddi boyuta ulaştığı açıklandı. Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (DIVI) Başkanı Gernot Marx, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Almanya'da bakım konusunda yaşanan kriz korona pandemisi nedeniyle şiddetlendi ve daha da şiddetlenmeye devam edecek" dedi. Marx, "Almanya'da hasta bakıcılığı mesleğinden kaçışı mutlaka durdurmak zorundayız" diye konuştu.

Hasta bakıcıların üçüncü dalganın başlamış olması sebebiyle, "görev sorumluluğu" bilinciyle dayandığını ifade eden Marx, ancak bundan sonrasının ne olacağı sorusunun yanıtının bilinmediğini belirtti.

"Her üç hasta bakıcıdan biri mesleği bırakmayı düşünüyor"

Marx yapılan bir anketin her üç hasta bakıcıdan birinin mesleği bırakmayı düşündüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Felix Welcher de yoğun bakımlarda bir çöküş yaşanacağı uyarısında bulundu. Welcher, "Pandemi bizlere Alman sağlık sisteminin de ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi" dedi. Bakım olmaksızın yoğun bakımda hastaların da tedavi edilemeyeceğini söyleyen Welcher, hasta bakıcıların çalışma koşullarının hızlıca iyileştirilmesinin şart olduğuna dikkat çekti.

"Hasta bakıcıların çalışma koşulları iyileştirilsin"

Hem Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği hem de Alman Hasta Bakıcı Uzman Topluluğu, ortak hazırladıkları bir bildiride Almanya'da hasta bakıcıların koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Talepler listesinde bakımın gerektirdiği ölçüde personel belirlenmesi, modern çalışma modellerine geçilmesi, hasta bakıcıların kalifikasyonlarına uygun maaş alması gibi maddeler yer alıyor.

Alman hükümetinin sağlık-bakım hizmetlerinden sorumlu temsilcisi Andreas Westerfellhaus, doktorlar ve hasta bakıcıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birlikte hareket etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Westerfellhaus halihazırdaki çalışma koşulları nedeniyle birçok hasta bakıcının mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyerek, "Bunun sonuçları sağlık bakım hizmetleri açısından felaket olur" uyarısında bulundu.

 

AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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