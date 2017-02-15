Almanya'da yoğun bakım kapasitesi dolmak üzere

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erfurt kentinde bugün katıldığı bir etkinlikte, açıklanan yüksek vaka ve ölüm sayıları ile hastanelerdeki doluluk oranına atıfta bulunarak "Pandeminin Almanya'da şu anki durumu dramatik. Dördüncü dalga ülkemizi tüm şiddeti ile vuruyor" ifadelerini kullandı. Merkel, koronavirüs salgınından em ağır etkilenen bölgelerde, diğer hastalıklardan muzdarip kişiler de dahil, hastaların hepsine bugün itibarıyla en iyi sağlık hizmetinin verilemez hale geldiğini dile getirdi.

Almanya'da bugünlerde kurulmaya çalışılan yeni koalisyon hükümetinin taraflarına da uyarılarda bulunan Merkel, "Almanya'da şu an, benim yönetimimde geçici bir federal hükümetin iktidarda olması ya da yeni bir hükümetin kurulması için görüşmelerin yapılıyor olması virüsün hiç umrunda değil" diyerek tüm federal ve eyalet yetkililerinden, belli sayısal eşiklerin derhal tespit edilmesini ve o vaka sayılarına ulaşıldığında önceden belirlenen tedbirlerin yürürlüğe sokulmasını istedi. Başbakan Merkel ayrıca, "Yoğun bakım ünitelerimiz dolduktan sonra harekete geçmek bir felaket olur" dedi.

Angela Merkel

Yoğun bakım üniteleri büyük bir yükün altında kalabilir

Almanya'da federal hükümet, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısının önümüzdeki hafta önemli oranda artacağını tahmin ediyor. Almanya İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan korona kriz masasına ait gizli bir rapora atıfta bulunan Handelsblatt gazetesinin haberine göre hükümet özellikle ülkenin doğusundaki Thüringen eyaletinde durumun daha da kötüye gitmesinden endişeli.

Söz konusu raporda, Thüringen eyaletindeki hastanelerin yoğun bakım servislerinde Aralık ayı başına kadar yoğunluğun bugüne göre üç kat artacağı belirtiliyor. 9 Kasım itibarıyla bu eyaletteki yoğun bakım servislerinde her beş yataktan birinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü belirtilirken 7 Aralık'a dek bu servislerdeki doluluk oranının yüzde 70'lere çıkacağı öngörüsünde de bulunuluyor.

Federal Halk Araştırmaları Enstitüsü'nün, aralarında Robert Koch Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanlarının da bulunduğu çok sayıda uzmanla birlikte kaleme aldığı ilgili rapor, yoğun bakım servislerinde Aralık ayı başında Bavyera'da yüzde 56, Saksonya'da yüzde 41, Baden-Württemberg'te yüzde 32 ve Brandenburg'ta yüzde 30 koronavirüs hastası doluluğu beklendiğini ortaya koyuyor.

Raporda konuyla ilgili olarak "Covid-19 hastalarının, yoğun bakım birimlerinde yalnızca yüzde 25 oranında bir yer işgal etmeleri bile, diğer hastaların tedavisi için de yataklara ihtiyaç olduğu için, kritik sonuçlar doğurabilir" ifadeleri kullanılıyor.

Almanya'da bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kapasite sınırına gelindiğinden, hastaların başka eyaletlere nakledilmesi için hazırlıklar yapılıyor

Bazı hastanelerde ameliyatlar ertelenmeye başlandı

Almanya'da koronavirüs salgınının dördüncü dalgası ile birlikte hızla artan vaka sayıları ve buna bağlı olarak hastanelerdeki yoğunluktan dolayı, ülkenin bazı kesimlerinde hastalar kendi bölgelerinin dışındaki hastanelere gitmek zorunda kalıyor.

Özellikle kriz masasının raporunda da sözü edilen Almanya'nın doğu ve güney eyaletlerindeki bazı bölgelerde hastaneler, hastaların farklı eyaletlere nakledilmesine hazırlanıyor. Ancak bazı durumlarda, hastaların nakledilmek istendiği eyaletlerde de durum kötüye gittiği için, bu planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği bilinmiyor. Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir hastane sözcüsü, "Diğer eyaletlerden hasta kabul edebilecek bir kapasitemiz yok gibi görünüyor" diye konuştu.

Funke Medya Grubu'na ait gazetelerin bir başka gizli rapora dayandırdıkları haberde, Almanya'nın güneyindeki iki büyük eyalet Bavyera ile Baden-Württemberg'in şimdiden "Hastaneler arasında, günlük işleyişin ayakta tutulması ve dengenin sağlanması için karşılıklı nakillere" başladığı bildiriliyor.

Raporda, ülkenin kuzeyinde yer alan eyaletlerdeki hastanelerde durumun nispeten daha iyi olduğu ancak güney eyaletlerindeki hastanelerin yoğun bakım kapasitelerinin neredeyse tükendiği ifade ediliyor.

AFP,dpa / ET,HS

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