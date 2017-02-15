Almanya'da yeni yılda aşı sıkıntısı yaşanabilir

Koronavirüs pandemisine karşı ilk mRNA bazlı aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin bulunduğu Almanya'da 2022'nin ilk aylarında aşı sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor. Yeni kurulan üç partili federal hükümetin Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ARD televizyon kanalına verdiği mülakatta, bakanlık ve ilgili dairelerde envanter çıkarıldığını ve buna göre şimdiye kadar açıklanandan daha az aşı bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. "Bu durum çoğumuzu şaşırttı, beni de" diyen Lauterbach, aşı rezervleri ile sipariş edilenlere bakıldığında Ocak - Mart 2022 dönemindeki ihtiyacı karşılamaktan yoksun olunduğunu kaydetti

Sosyal Demokrat Partili Bakan Lauterbach, acilen eldeki bütün imkanların harekete geçirilerek çözüm üzerinde çalıştıklarını ve yakında iyi haberler vermeyi umut ettiklerini de ekledi. Lauterbach, "Aşı üreticileri ile doğrudan ilişkilerimizi kullanacağız elbette, ancak izleyeceğimiz yol Avrupa Birliği kararları ile uyumlu şekilde işlemeli" şeklinde konuştu.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

Der Spiegel, yeni Federal Sağlık Bakanı Lauterbach'ın eyaletlerin sağlık bakanlıklarıyla dün gerçekleştirdiği konferansta, önceki hükümetin çok az aşı sipariş ettiğini ve eldeki aşı miktarının da hatırlatma dozlarına yetmeyecek kadar olduğunu söylediğini bildirmişti. Bakan Lauterbach'ın dün eyalet bakanlarına aktardığına göre, Ocak 2022 için sadece 1 milyon 200 bin doz BioNTech hatırlatma aşısı mevcut görünüyor ve bu da şimdiye kadar öngörülenin altıda biri sadece.

Bild gazetesine konuşan Almanya Genel Sağlık Sigortaları İle Çalışan Hekimler Birliği (KVB) Başkanı Andreas Gassen, aşı sıkıntısı çekildiğine dair itirafı "korkunç bir mesaj" diye nitelendirdi. Gassen, "Aşı geliştirilen bir ülkede az miktarda aşı satın alındığını kimseye açıklayamazsınız" şeklinde tepki gösterdi.

Omicron'a karşı yeni önlemler planlanıyor

Omicron varyantıyla ilgili alınacak önlemler konusunda ise Bakan Lauterbach'ın oluşturulan yeni uzmanlar konseyinin kararını beklemesi bekleniyor. Bakan Lauterbach, Noel öncesinde ülkede insanların özel hayatlarında görüşmesine kapsamlı kısıtlamalar getirilmesinin reddedilmeyeceğini söylemiş, "Umarım gerek kalmaz" demişti.

Almanya'da pandemiyle mücadelenin eyaletler ile yerel yönetimlerin sorumluluğunda olması nedeniyle federal hükümetin aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor ve uygulamasına yerel bazda karar veriliyor. Ancak bu durum ülkede farklı modeller ve tedbirlerle mücadele sonucunu doğurmuş ve kısmen eleştirilere neden olmuştu. Bunun üzerine ülkede eyaletlerin önlemlerini ortak hukuki temelde alması için bir enfeksiyonla mücadele kanunu çıkarıldı. Yeni hükümet ayrıca daha hızlı hareket edilmesi için farklı uzmanlardan oluşan bir konsey kurdu ve Almanya'nın saygın bilim insanlarından oluşan konsey ilk kez dün bir araya geldi.

Kendisi de hekim olan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterach, bilim insanlarının aktardığı güvenli verilerin geçmiştekinden daha büyük rol oynayacağını açıkladı. Radikal tedbirlerin tavsiye edilmesi halinde bunun da gözden geçirileceğini kaydetti.

Almanya'da aşı ve ilaçlar konusundaki araştırmalardan sorumlu federal hükümetin bilimsel kuruluşu Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.Klaus Cichutek de yeni koronavirüs varyantına uygun aşının üretiminin ve kullanıma sunulmasının üç veya dört ay alacağını tahmin ettiklerini duyurdu. Cichutek, BioNTech ve Moderna şirketlerinin bu yönde güvence verdiklerini söyledi.

dpa/ETO,HS

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