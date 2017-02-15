Almanya'da yeni vakalarda Delta varyantı payı yüzde 35

Almanya'da yeni görülen koronavirüs vakalarında Delta varyantının payı artıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler incelenen vakaların yüzde 35'inde ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantının bulunduğunu açıkladı. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Wieler söz konusu açıklamayı Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve eyaletlerin sağlık bakanları ile telekonferans aracılığıyla yaptığı toplantıda dile getirdi.

RKI Başkanı Wieler eldeki verilerin birkaç günlük olması nedeniyle halihazırda yeni vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde Delta varyantının görüldüğü tahmininde bulunduklarını söyledi. RKI virüs varyantlarının yeni vakalardaki payını da içeren yeni verileri Çarşamba günü açıklayacak.

Aşılanmayan nüfus içinde artıyor

Almanya'da kamu sağlığından sorumlu kurum olan RKI, Delta varyantının Alfa varyantından daha bulaşıcı olduğunu Cuma günü açıklamıştı. Varyantın daha ziyade aşılanmamış nüfus içerisinde yayıldığı belirtiliyor. Günlerdir düşüş kaydeden vaka sayısının, Delta varyantının yayılması nedeniyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. 100 bin kişide görülen 7 günlük insidans sayısının gerilemesinde Alfa varyantının bulaşıcılığının büyük ölçüde engellenmesi rol oynamıştı.

Almanya'da Haziran ayının ikinci haftasında Delta varyantının yeni vakalardaki payı yüzde 15 olarak ölçülmüştü. Varyantın özellikle 60 yaşın altındaki insanlar arasında görüldüğü kaydediliyor.

Delta varyantının hızlı bulaşıyor olması normalleşmeye dönüş konusunda da soru işaretleri yaratıyor. Piyasalarda oluşan endişe nedeniyle Frankfurt Borsası'nda günlerdir görülen yükseliş bugün frenlendi. Gün içinde hafif yükselen borsa akşam üstü saatlerinde sabahki dip noktasına geriledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel seyahat kısıtlamalarına karşı

Delta varyantı nedeniyle Almanya'da eyaletler tatillerden dönüşlerde kontrollerin daha sıkılaştırılmasını savunurken Federal Hükümet bu öneriye karşı çıkıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazartesi günü yaptığı açıklamada sınır kontrollerine geri dönülmesine "biraz sert" bir önlem olacağını savundu. Merkel "bunun bir daha tekrarlanması gerektiği" görüşünde olmadığını söyledi.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer tatilden dönenenlerin daha sıkı bir biçimde kontrol edilmesini savunarak "Belirleyici olan şimdi koronayı tekrar yurtdışından taşımamamız" demişti. Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher de gelişlerde uygulanan seyahat yönetmeliğinin sertleştirilmesini savunmuştu. Tschentscher "Riskli bölgelerden gelişlerde basit bir antijen testi karantinadan kaçınmak için yeterli oluyor. Bu güvensiz" diye konuşmuştu.

dpa, Reuters / EC, TY

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