  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Berlin Vereidigung Verteidigungsminister Boris Pistorius
Fotoğraf: Political-Moments/IMAGO
PolitikaAlmanya

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius göreve başladı

2 saat önce

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili siyasetçi Boris Pistorius yemin ederek savunma bakanlığı görevine resmen başladı. Pistorius'un ilk yabancı konuğu ABD Savunma Bakanı Austin.

https://p.dw.com/p/4MPZn

Almanya'da Christine Lambrecht'in istifasının ardından  savunma bakanlığına getirilen eski Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius yemin ederek bugün resmen göreve başladı.

Pistorius Perşembe sabahı önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den mazbatasını aldı. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törene Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz da katıldı. Pistorius'a yeni görevinde "Direnme gücü, başarı ve şans" dileyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, yeni Savunma Bakanı'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle "soğuk kanlılığa, güçlü sinirlere, liderliğe, açık ve net bir dile ve siyasi tecrübeye" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Steinmeier görevinden istifa eden Christine Lambrecht'e de Almanya siyasetine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Törene Başbakan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Boris Pistorius ve eski Savunma Bakanı Christine Lambrecht katıldı
Törene Başbakan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Boris Pistorius ve eski Savunma Bakanı Christine Lambrecht katıldı Fotoğraf: Emmanuele Contini/IMAGO

Boris Pistorius yemin etti

62 yaşındaki siyasetçi Boris Pistorius daha sonra Federal Meclis'te yemin etti. Pistorius yemin sırasında "Tanrı bana yardım etsin" şeklindeki dini ifadeyi ise kullanmadı. Federal Meclis'in Sosyal Demokrat Parti'li Başkanı Bärbel Bas, Pistorius'a yeni görevinde başarılar diledi.

Pistorius Federal Meclis'te yemin etti
Pistorius Federal Meclis'te yemin etti Fotoğraf: ODD ANDERSEN/AFP

Pistorius ABD Savunma Bakanı Austin'le görüşecek

Pistorius yemin törenin hemen ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i karşılayacak. İki bakanın görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Pistorius ve Austin Cuma günü ise Rheinland-Pfalz Eyaleti'ndeki Amerikan askeri üssü Ramstein'da yapılacak, NATO üyesi ülkelerin katılacağı Ukrayna'ya askeri yardımların artırılmasının görüşüleceği uluslararası toplantıya katılacak. Burada özellikle Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusu ele alınacak. Medyada yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz Alman Leopard tanklarının gönderilmesini, ABD'nin Abrams muharebe tanklarını göndermesi şartına bağlıyor.

Christine Lambrecht pazartesi istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht 13 ay görevde kaldıktan sonra Pazartesi günü istifasını açıklamıştı. Lambrecht Ukrayna Savaşı sırasında çekimser bir tavır izlediği gerekçesiyle sıklıkla eleştirilmişti. Geçen yıl İlkbahar'da Sylt adasında tatil yaptığı sırada bir askeri birliği ziyaret ederken oğlunu orduya ait helikoptere bindirmesi de tartışmalara yol açmıştı. Lambrecht son olaraksa yılbaşı gecesi yayınladığı video ile eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Arka planda patlayan havai fişekler eşliğinde Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak "Avrupa'nın ortasında bir savaş yaşanıyor" diyen Lambrecht "iletişim yeteneğinden yoksun" şeklinde tepkiler almıştı.

DW, dpa, AFP / HT,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Aşağı Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Pistorius'un savunma bakanlığı görevini Perşembe günü devralması bekleniyor.

Pistorius: Almanya Ukrayna savaşına "dolaylı" olarak müdahil

Pistorius: Almanya Ukrayna savaşına "dolaylı" olarak müdahil

Almanya’da savunma bakanlığını üstlenmeye hazırlanan Boris Pistorius, Almanya’nın Ukrayna savaşına “dolaylı” olarak müdahil olduğunu söyledi.
Politika17 Ocak 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır

Politika33 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi

Hrant Dink davası: 14 yıl süren yargılamada neler yaşandı?

Hrant Dink davası: 14 yıl süren yargılamada neler yaşandı?

Hukuk ve Adalet5 saat önce
AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Arınç

Bülent Arınç: Tayyip Bey'in gerçek dava arkadaşıyım

Bülent Arınç: Tayyip Bey'in gerçek dava arkadaşıyım

Politika6 saat önce
Pressebild Greenpeace Mittelmeer | Kunststoffabfälle

AB'nin atık ihracatı: Türkiye'ye plastik çöp takibi geliyor

AB'nin atık ihracatı: Türkiye'ye plastik çöp takibi geliyor

Doğa ve Çevre16 saat önce
Temsili fotoğraf

AİHM 15 Temmuz dosyasını açtı

AİHM 15 Temmuz dosyasını açtı

Hukuk ve Adalet21 saat önce
Türkei Sinan Ates Graue Wölfe

Sinan Ateş cinayeti MHP Genel Merkezi'ne uzandı

Sinan Ateş cinayeti MHP Genel Merkezi'ne uzandı

Hukuk ve Adalet21 saat önce

14 Mayıs: Seçimler neden öne alınıyor?

14 Mayıs: Seçimler neden öne alınıyor?

Politika21 saat önce
Ana sayfaya dön