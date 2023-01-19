Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius göreve başladı

Almanya'da Christine Lambrecht'in istifasının ardından savunma bakanlığına getirilen eski Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius yemin ederek bugün resmen göreve başladı.

Pistorius Perşembe sabahı önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den mazbatasını aldı. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törene Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz da katıldı. Pistorius'a yeni görevinde "Direnme gücü, başarı ve şans" dileyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, yeni Savunma Bakanı'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle "soğuk kanlılığa, güçlü sinirlere, liderliğe, açık ve net bir dile ve siyasi tecrübeye" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Steinmeier görevinden istifa eden Christine Lambrecht'e de Almanya siyasetine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Törene Başbakan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Boris Pistorius ve eski Savunma Bakanı Christine Lambrecht katıldı Fotoğraf: Emmanuele Contini/IMAGO

Boris Pistorius yemin etti

62 yaşındaki siyasetçi Boris Pistorius daha sonra Federal Meclis'te yemin etti. Pistorius yemin sırasında "Tanrı bana yardım etsin" şeklindeki dini ifadeyi ise kullanmadı. Federal Meclis'in Sosyal Demokrat Parti'li Başkanı Bärbel Bas, Pistorius'a yeni görevinde başarılar diledi.

Pistorius Federal Meclis'te yemin etti Fotoğraf: ODD ANDERSEN/AFP

Pistorius ABD Savunma Bakanı Austin'le görüşecek

Pistorius yemin törenin hemen ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i karşılayacak. İki bakanın görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Pistorius ve Austin Cuma günü ise Rheinland-Pfalz Eyaleti'ndeki Amerikan askeri üssü Ramstein'da yapılacak, NATO üyesi ülkelerin katılacağı Ukrayna'ya askeri yardımların artırılmasının görüşüleceği uluslararası toplantıya katılacak. Burada özellikle Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusu ele alınacak. Medyada yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz Alman Leopard tanklarının gönderilmesini, ABD'nin Abrams muharebe tanklarını göndermesi şartına bağlıyor.

Christine Lambrecht pazartesi istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht 13 ay görevde kaldıktan sonra Pazartesi günü istifasını açıklamıştı. Lambrecht Ukrayna Savaşı sırasında çekimser bir tavır izlediği gerekçesiyle sıklıkla eleştirilmişti. Geçen yıl İlkbahar'da Sylt adasında tatil yaptığı sırada bir askeri birliği ziyaret ederken oğlunu orduya ait helikoptere bindirmesi de tartışmalara yol açmıştı. Lambrecht son olaraksa yılbaşı gecesi yayınladığı video ile eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Arka planda patlayan havai fişekler eşliğinde Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak "Avrupa'nın ortasında bir savaş yaşanıyor" diyen Lambrecht "iletişim yeteneğinden yoksun" şeklinde tepkiler almıştı.

DW, dpa, AFP / HT,JD