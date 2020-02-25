Almanya'da yeni koronavirüs vakaları tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, Almanya'da da yeni vakalar tespit edildi. Baden-Württemberg eyaletinin Göppingen bölgesi ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Erkelenz kentilerinde koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.

Baden-Württemberg Eyalet Sağlık Bakanlığı'nın Salı akşamı yaptığı açıklamaya göre, Göppingen'de 25 yaşında bir erkekte virüs tespit edildi. Milano seyahati sırasında virüsün bulaştığı tahmin edilen hastanın, grip benzeri belirtilerle yerel sağlık dairesine başvurduğu ve hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Rheinische Post gazetesinin haberine göre, Kuzey Ren-Vestfalya'nın Erkelenz kentinde de bir çiftte koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Haberde çiftin Düsseldorf'ta bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Almanya'da son vakalardan önce 16 koronavirüs vakası tespit edilmişti.

Koronavirüsün Avrupa'da sıçradığı ülkeler arasında İsviçre de bulunuyor. İsviçre Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bir kişiye virüsün bulaştığı teyit edildi. Virüs bulaşan kişinin İtalya sınırındaki Tessin Kanton'unda yaşadığı bildirildi.

Avusturya'da iki kişide koronavirüs

İtalya'ya komşu Avusturya'da iki kişide virüs tespit edildi. Ülkenin batısındaki Tirol Eyaleti Başbakanı Günther Platter bölgelerinde yaşayan iki İtalyan'da virüs tespit edildiğini belirtti. Platter, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu kişilere İtalya'nın Lombardiya bölgesine yaptıkları seyahat sırasında virüsün bulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

ORF televizyon kanalına konuşan her ikisi de 24 yaşında olan İtalyanların, Innsbruck hastanesinde karantina altında alındığı belirtildi.

Hırvatistan'da ilk vaka

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Başbakan Andrej Plenkovic, bugün başkent Zagreb'te yaptığı açıklamada, bir kişide Covid-19 virüsünün görüldüğünü teyit ederek, genç hastada belirtilerin "hafif" olduğunu sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Vili Beros, söz konusu kişinin geçen hafta İtalya'da virüsün görüldüğü Milano kentinde olduğunu belirtti.

Tenerifa'da bir otel karantinaya alındı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adalarının en büyüğü olan Tenerife'de de yaklaşık bin kişinin kaldığı bir otel karantinaya alındı. İspanyol El Mundo gazetesi, adanın güneybatısındaki Adeje kasabasında otelde kalan herkese test yapılacağını yazdı. İtalya'nın Lombardiya bölgesinden gelen bir kişide Covid-19 testinin positif çıkması üzerine otelin karantinaya alındığı kaydedildi. İspanyol basını, söz konusu kişinin eşinde de virüs tespit edildiğini duyurdu. Çiftin bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

İtalya'da virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, hastalığa yakalananların sayısı ise 300'ü aştı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Harirçi

İran'da ölümler artıyor

Virüsün İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi'yi de bulaştığı belirtildi. IRNA devlet televizyonunda video mesajı yayınlanan Harirçi, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İran'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. İran'da bugüne kadar 95 kişiye hastalığın bulaştığı belirlendi. İran Çin dışında virüsün en fazla can aldığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

DSÖ'den hazırlık çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün hızla yayılması karşısında, ülkelere hazırlıklı olma çağrısında bulundu. DSÖ'nün Koronavirüs Grubu Başkanı Bruce Aylward, hastalığın ortaya çıkması durumunda ilgili kurumların hızla tepki vermesi gerektiğini vurgulayarak, hastanelerde yatakların ve karantina istasyonlarının hazır tutulmasının şart olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü dünya üzerinde 77 binden fazla kişiye virüs bulaştığını ve bugüne kadar virüsün yol açtığı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 600'ü aştığını belirtiliyor.

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AFP,Reuters,dpa / JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe