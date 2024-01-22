Almanya'da yeni bir sağ muhafazakâr parti kuruluyor

Üyelerinin çoğunluğu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) mensubu olan, dernek statüsündeki Değerler Birliği (Werteunion) partileşme kararı aldı. Derneğin Cumartesi günü Erfurt'taki üye toplantısı sonrasında kamuoyuna bir açıklama yapan dernek başkanı Hans-Georg Maaßen büyük çoğunlukla partiye dönüşme kararı aldıklarını duyurdu.

"Muhafazakâr-liberal” olarak kendini tanımlayan yeni parti bu yıl Almanya'nın üç eyaletinde düzenlenen eyalet parlamentosu seçimlerine katılabilecek.

Maaßen'ın açıklamasına göre dernek üyeleri, toplantıda "Değerler Birliği" adının "kalıcı ve değiştirilemez" bir biçimde kullanılabilmesini benimsedi. Partinin Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde bu yıl Eylül ayında yapılacak seçimlere katılabilmesine ve "Almanya'da bir politik dönüşüme hazır olan tüm partilerle” işbirliği yapmasına da karar verildi.

Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) Yeşiller ve Sosyal Demokratlardan oluşan "yeşil kırmızı" cepheye kaymakla suçlayan Maaßen "Şimdiye kadarki birlik partileri içerik ve programatik olarak sürekli olarak köklerinden uzaklaşırken Değerler Birliği partiler ortamında (seçmenlere) yeni bir teklif getirerek üstünlük kazanmaya çalışacak” diye konuştu.

Hans-Georg Maaßen Fotoğraf: Michael Reichel/dpa/picture alliance

AfD ile koalisyon olasılığına "Asla bilemezsiniz" demişti

Maaßen 2019 yılında Thüringen, Brandenburg, Saksonya eyaletlerindeki seçimler öncesinde Deutschlandfunk'a bir mülakat vermişti. Bu mülakatta kısmen aşırı sağcı olarak nitelenen Almanya için Alternatif'in (AfD) bu bu eyaletlerde birinci parti çıkması halinde CDU'nun nasıl davranması gerektiğine dair sorular da yöneltilmiş ve Maaßen, CDU'nun AfD ile koalisyon kurması ihtimaline ilişkin "Mevcut durumda böyle bir koalisyon olasılığını da eleyeceğimize inanıyorum, ancak asla bilemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Maaßen, 2012-2018 yılları arasında Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi'ne başkanlık etmişti.

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer Fotoğraf: Marta Thor/DW

Hristiyan Demokratlar tepkili

Werteunion'un partileşme kararına CDU/CSU saflarından sert tepki geldi. CDU/CSU Parlamento Sekreteri Thorsten Frei Stuttgarter Nachrichten gazetesine verdiği demeçte "Hans-Georg Maaßen kendi partisini kurarak nihayet siyasi mezhepçiliğe veda ediyor” dedi.

CDU'lu Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer de ARD yayınında yaptığı açıklamada Değerler Birliği ile ittifak yapmayacaklarını söyledi. Kretschmer "Ne tür insanlar olduklarını görebiliyoruz. Sadece CDU/CSU'ya değil, aynı zamanda sağduyu dediğimiz şeye karşı da nefretleri var" diye konuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber de X üzerinden yaptığı açıklamada "CSU'nun değerleri Değerler Birliği'nin pozisyonlarıyla uyumlu değil" dedi. Huber Değerler Birliği'nde yer alanların artık CSU da yer alamayacağını ifade etti.

Yeşiller milletvekili Konstantin von Notz ise Değerler Birliği'nin asıl amacının "aşırı sağcı AfD'nin iktidara gelmesine yardımcı olmak" olduğunu söyledi.

Değerler Birliği kimlerden oluşuyor?

Değerler Birliği (Werteunion) 2017 yılında kuruldu. Dönemin CDU lideri ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in çizgisini yeterince muhafazakâr bulmayan Hrıstiyan Demokratları biraraya getirmek amacındaki bağımsız dernek, CDU'nun resmi bir parti örgütü değildi. Derneğin kendi açıklamalarına göre yaklaşık 4 bin üyesi var ve bunların yüzde 85'i CDU, CSU veya bu partilerin derneklerine üye olan kişiler.

Derneğin partileşmesiyle birlikte hem CDU ve CSU hem de Değerler Birliği üyesi olmak artık mümkün olmayacak. Werteunion üyesi olan CDU üyeleri ya CDU'dan ayrılacak ya da ihraç edilecekler.

CDU lideri Friedrich Merz partileşme kararı vermeden önce Değerler Birliği ile köprüleri atmak istediğini açıklamıştı.

Araştırmacı gazetecilik ağı Correctiv'in ortaya çıkardığı Kasım ayında Potsdam'da aşırı sağcıların katılımıyla yapılan ve göçmenlerin kitlesel bir biçimde sınır dışı edilmesinin konuşulduğu toplantıya Değerler Birliği üyesi olan iki CDU'lu da katıldı. CDU bu kişiler hakkında disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi ancak Değerler Birliği'nin partileşmesiyle birlikte bu soruşturmanın bir önemi kalmayacak.

AFP, dpa / EC, HT

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