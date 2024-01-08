Almanya'da yeni bir parti kuruldu

Sahra Wagenknecht ile birlikte Sol Parti'den ayrılan siyasetçiler "Sahra Wagenknecht İttifakı" adlı yeni parti kurdu. Henüz programı hazır olmayan parti, ilk olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmeyi hedefliyor.

Almanya'da Sol Parti'den ayrılan Sahra Wagenknecht, yeni partisi Sahra Wagenknecht İttifakının (BSW) resmen kurulduğunu ilan etti. Wagenknecht ve arkadaşları yeni parti ile gelecek 30 veya 40 yıl içinde bir "kitle partisi" olarak Alman siyasetinde yer almayı ve siyaseti temelden değiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Berlin'de bir otelde düzenlenen kuruluş toplantısında konuşan Wagenknecht, "Almanya'daki siyasi parti yelpazesini ve özellikle de ülkemizdeki siyaseti kökten değiştirme potansiyeline sahip bir partinin temelini attığımız için bu aynı zamanda biraz tarihi bir gün de aslında" dedi. Basına kapalı yapılan kuruluş toplantısında Wagenknecht ve Sol Parti'den ayrılan Amira Mohamed Ali, 44 kurucu üye tarafından partinin eş başkanları olarak seçildi.

Partinin kuruluş toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında ise Wagenknecht, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetini eleştirerek hükümette görülen "beceriksizlik ve kibri" aşmak için bu partiyi kurduklarını söyledi.

Sahra Wagenknecht Fotoğraf: Sean Gallup/Getty Images

Göçün sınırlandırılması gerektiğini savunuyor

Üyeler ve uzmanların katkıları ile oluşturulacak ayrıntılı parti programının 2025 yılında yapılacak genel seçimlere kadar hazırlanacağını söyleyen Wagenknecht, parti programı hazır olana kadar parti ile aynı adı taşıyan derneğin manifestosunu esas alacaklarını belirtti. Ekim ayında açıkladıkları manifestoya göre BSW, Almanya'ya göçün sınırlandırılması, kiraların ödenebilir olması, ücretlerin ve emeklilik maaşlarının artırılması, adil bir vergi sistemi getirilmesi, eğitim ve altyapıda yatırımların artırılması gerektiğini savunuyor. BSW, Almanya'da hükümetin yenilenebilir enerjiyi odağına alan iklim politikasına karşı çıkıyor.

Dış politikada ise "Çatışmalarda çözümün askeri yöntemlerde aranmasını ilkesel olarak reddediyoruz" diyen BSW, örneğin Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasına tepki gösteriyor. Bunun yanı sıra NATO'ya karşı pozisyon alan BSW, İttifak'ın "tehdit hissi ve savunma reaksiyonu oluşturarak küresel istikrarsızlığa katkı sağladığını" savunuyor.

İlk hedef Avrupa Parlamentosu seçimleri

Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı hedefleyen BSW, Eylül ayında Almanya'nın üç doğu eyaletinde yapılacak parlamento seçimlerinde de yer almayı planlıyor.

Sahra Wagenknecht ile aynı partiden dokuz milletvekili Ekim ayında Sol Parti'den istifa etmiş ve Sahra Wagenknecht İttifakı dernek olarak kurulmuştu. BSW'den Ralph Suikat'ın verdiği bilgilere göre, dernek geçen süre içinde partinin kurulması için 1 milyon 400 bin euro bağış topladı. Partinin devletten de yardım alabilmesi için oy oranını artırması gerekiyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Insa'nın yöneticisi Hermann Binkert, Reuters'a yaptığı açıklamada BSW'nin Yeşiller karşıtı bir parti olduğunu bu nedenle Yeşiller seçmeninden oy almasını beklemediklerini söyledi. SPD'nin Wagenknecht'in partisine oy kaptıracağını ifade eden Binkert, partinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile aşırı sağcı Almanya için Alterntif (AfD) seçmeninden de oy alabileceğini kaydetti.

dpa, rtr, AFP/JD, BK

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