Almanya'da yastık altındaki Mark miktarı milyarları buluyor

Alman Merkez Bankasının verilerine göre, hâlâ Euro'ya çevrilmeyen 12 milyar 200 milyon Alman Markı bulunuyor. Bu yıl içinde Euro'ya çevrilen Alman Markı miktarı 53 milyonu aştı.

Avrupa Birliği'nin 20 ülkesinde ortak para birimi olan Euro'nun tedavüle girmesinin üzerinden 20 yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen Almanya'da milyarca Mark'ın hâlâ Euro'ya çevrilmediği belirtiliyor.

Alman Merkez Bankasının verilerine göre, Kasım ayı sonu itibarıyla 12 milyar 200 milyon Alman Markı hâlâ Euro'ya çevrilmedi. Bu miktar yaklaşık 6 milyar 240 milyon euroya tekabül ediyor. Bu miktarın 5 milyar 700 milyon markını kâğıt paraların, 6 milyar 600 milyon markını ise madeni paraların oluşturduğu belirtiliyor. Toplam meblağın bir kısmının da Almanya dışında olduğu tahmin ediliyor.

Bu yıl Euro'ya çevrilen Mark miktarı 53 milyonu geçti

Alman Merkez Bankası verilerine göre, bu yıl içinde Kasım ayı itibarıyla 53 milyondan fazla Alman Markı Euro'ya çevrildi. Böylece Euro'ya çevrilen Mark miktarında iki yıl üst üste hafif bir artış görülmüş oldu. 2022 yılında bu meblağ, 49 milyon mark olarak açıklanmıştı. En fazla Mark'ın ise Euro'nun tedavüle girdiği 2001 yılı sonunda iade edildiği kaydedildi.

Alman Merkez Bankası Genel Direktörü Burkhard Balz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda da Alman Markı'nın Euro'ya çevrilmeye devam etmesini beklediklerini bildirdi. Balz, özellikle miras olarak devralınan ev ve dairelerde hâlâ yastık altında Alman Markı bulunduğuna dikkat çekti.

Alman Markı banknotları ve madeni paraları, Merkez Bankasının Almanya çapındaki 31 şubesinde şahsen ya da posta yoluyla Euro'ya çevrilebiliyor. Almanya'nın yanı sıra Avusturya, İrlanda, Estonya, Litvanya ve Letonya'da da Alman Markı'nı Euro'ya çevirme imkânı tanınıyor. Döviz kurunda ise bir değişiklik bulunmuyor. 1.95583 Mark 1 Euro'ya karşılık geliyor.

dpa/SÖ,JD

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