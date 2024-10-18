Almanya'da yangın alarmı olmayan itfaiye istasyonu yandı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki yeni bir itfaiye istasyonunda yangın çıktı. Yangın alarm sistemi olmadığı ortaya çıkan istasyon ve itfaiye araçları kül oldu.

Almanya'nın Hessen eyaletinin Stadtallendorf kentindeki yeni bir itfaiye santralinde Çarşamba günü yangın çıktı.

Yangın sonucunda yaralanan olmazken Ocak 2024'te ayında açılışı yapılan itfaiye istasyonu ve içerisindeki 10'u aşkın itfaiye aracı kül oldu.

Gießen polisinin aktardığı bilgilere göre, Hessen Eyalet Kriminal Dairesinin bir bilirkişinin desteğiyle yürüttüğü incelemelerde kundaklama izine rastlanmadı. Teknik bir sorundan kaynaklandığı belirtilen yangının yol açtığı maddi hasarın 20 ila 24 milyon euro değerinde olduğu ifade edildi.

Aktarılan bilgilere göre yangın, içerisinde lityum-iyon bataryaları bulunan ve dışarıdan elektrik bağlantısına sahip olan bir itfaiye aracında çıktı.

Yangın alarmı yoktu

Stadtallendorf itfaiye teşkilatının yangın müfettişi Patrick Schulz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, binada herhangi bir yangın alarmının kurulu olmadığı bilgisini aktardı. Schulz, binanın inşa sürecinde konuyla ilgili bir bilirkişi raporu hazırlandığını ve söz konusu raporda istasyona yangın alarmı kurulması gerekmediğine kanaat getirildiğini söyledi.

Hessen İçişleri Bakanlığından bir yetkili ise söz konusu tesiste yangın alarm sistemi kurulmasının isteğe bağlı olduğunu ve böyle bir sistem monte edilmemesine karar verildiğini kaydetti.

Hessen Eyaleti İtfaiyeciler Birliği Başkanı Norbert Fischer, kazaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, itfaiye istasyonlarında iş güvenliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Fischer, "Gerçekleşen olayın birçok kişinin düşünüp harekete geçmesini sağlayacağını umuyorum" diye konuştu.

İtfaiye istasyonlarında çok fazla teknolojik altyapı ve araç gereç olduğuna, buralarda bataryaların da şarj edildiğine dikkat çeken Fischer, bunların yangın alarm sistemleriyle donatılmasının önemli olduğunu ifade etti. Bu tür bir alarm sisteminin Stadtallendorf'taki yangını engelleyip engelleyemeyeceği konusunda net bir fikir beyan etmeyen Fischer, "Yangın aşırı hızlı bir biçimde yayıldı" diye konuştu.

AFP, dpa / BÜ, CÖ

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