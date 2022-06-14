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Fotoğraf: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya'da yaklaşık 50 yılın en yüksek enflasyonu

2 saat önce

Almanya'da Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttı. Yıllık enflasyon en son petrol krizinin yaşandığı 1973/1974 kışında bu kadar yüksek olmuştu.

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Almanya'da yaklaşık 50 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttı.

Almanya'da yıllık enflasyon en son ilk petrol krizinin yaşandığı 1973/1974 kış mevsiminde bu kadar yüksek ölçülmüştü. Benzin ve gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonda rol oynadığı belirtiliyor. Almanya'da Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Georg Thiel "Yüksek enflasyonun başlıca sebebi hep olduğu gibi enerji ürünlerindeki fiyat artışları. Ancak birçok diğer üründe de fiyat artışı gözlemliyoruz, özellikle de gıda ürünlerinde" açıklamasını yaptı.

Mayıs ayında enerji fiyatı yıllık yüzde 38,3 oranında artarken akaryakıt yüzde 41, mazot yüzde 95 oranında pahalandı. Gıdadaki fiyat artışı da yüzde 11,1 olarak tespit edildi. Yemeklik yağın fiyatı yüzde 38,7, et ve et ürünlerinin fiyatı yüzde 16,5, süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı yüzde 13,1, ekmek ve buğday ürünlerinin fiyatı yüzde 10,8 oranında arttı.

Avrupa'da yüksek enflasyon nedeniyle Christine Lagarde başkanlığındaki Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra ilk kez faiz artırma kararı almıştı.

dpa, Reuters, epd / EC, JD

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