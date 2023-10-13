Almanya'da Yahudilere ait yerlerde güvenlik artırıldı

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), radikal İslamcı Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrasında 16 eyaletteki güvenlik birimlerinin Yahudilere ait ibadethane ve kuruluşlar önünde güvenlik tedbirlerini bir kez daha artırdığını bildirdi.

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) konuşan BKA Başkanı Holger Münch, sinagogların ve Yahudi kuruluşlarının güvenliği konusunda Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerin güvenlik birimlerinin yakın görüş alışveriş içinde hareket ettiğini söyledi. BKA'nın Çarşamba günü hazırlanan durum güvenlik raporu kapsamında bilgilerin eyaletlerin yönetimlerine ve emniyet birimlerine iletildiğini belirten Münch, eyaletlerin güvenlik önlemlerini en yüksek seviyeye çıkarttığını ifade etti.

BKA Başkanı Münch, Hamas'ın Arap ülkelerine yaptığı destek eylemleri çağrısının da Almanya'daki Hamas destekçileri arasında "yankı bulacağını" tahmin ettiklerini söyledi. Yapılacak gösterilerde sınırların "açık ve net" biçimde çizilmesinin önemli olduğunu ifade eden Münch, İsrailliler ve Filistinlilerle duygularını paylaşmanın ve protestolar düzenlemelerinin elbette mümkün olduğunu, buna izin verildiğini, ancak gösterilerin "terör propagandası için kötüye kullanılması" halinde bunun suç kapsamına gireceğini vurguladı. Münch, bu tür bir durumda güvenlik birimlerinin eylemlere son verileceğini kaydetti.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın hazırladığı bir rapora göre, Almanya'da Yahudilere ait kuruluşlar ile sinagoglara yönelik protestolar olabileceği değerlendiriliyor. Kölner Stadt Anzeiger ve Bild gazetelerinin ulaştığı rapora göre, emniyet birimleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bağlantılı kurum ve kuruluşlar ile Almanya'daki ABD üsleri yakınlarında da eylemler yapılabileceği belirtiliyor.

Almanya'daki sinagoglar, Yahudilere ve İsrail'e ait kuruluşlar önünde devamlı polis devriye araçları bulunuyor. Fotoğraf: Kai-Uwe Hagemann/dpa/picture alliance

İsrail'in Berlin'den mühimmat talep etmesi nedeniyle BKA, Alman askeri teçhizat ve silah sektörünün de Filistin yanlısı grupların hedefi haline gelebileceğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra istihbarat birimleri solcu grupların da antisemitik eylemler düzenleyebileceğini belirtiyor.

Hamas, Telegram kanalından paylaştığı mesajda cuma günü İsrail'e karşı dünya çapında protesto eylemleri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Almanya'da kutlama gösterileri düzenlenmişti

Radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırması ve yüzlerce kişinin öldürüldüğü haberleri sonrasında Berlin ve Duisburg başta olmak üzere Almanya'nın bazı kentlerinde kutlama gösterileri düzenlenmesi ve tatlı dağıtılması ülkede yoğun tartışmalara neden oldu. ABD ve AB'nin terör listesinde bulunan Hamas, Almanya'da da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında Hamas'ın Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklanması yönünde karar alınacağını duyurdu.

Almanya Federal Başsavcılığı da Hamas'ın İsrail'de düzenlediği saldırılarda ölen ve kaçırılan Almanlar olduğu şüphesiyle soruşturma başlattığını açıklamıştı. Alman basınına göre Hamas beş Alman vatandaşını kaçırdı, bir Alman vatandaşı da hayatını kaybetti.

KNA, AFP, dpa / ETO, JD

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