Almanya'da Yahudi Soykırımı kurbanları anıldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Nazi toplama kampı Auschwitz'in kurtarılışının yıldönümü nedeniyle Nasyonal Sosyalizm kurbanlarını andı.

Scholz, Cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamada "Masumca öldürülen altı milyon Yahudi'nin acısı unutulmadı, hayatta kalanların acısı da öyle" ifadesini kullandı. Başbakan mesajında, "Bir daha asla ilkesinin gelecekte de devamını sağlayabilmek için, Holokost Anma Günü'nde tarihi sorumluluğumuzu hatırlıyoruz" diye yazdı.

Meclis'te eşcinsel kurbanlar da anıldı

Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas da, Uluslararası Holokost Günü vesilesiyle Nazi döneminde cinsel yönelimleri nedeniyle zulüm gören ve öldürülen insanların hatırlanması çağrısında bulundu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Cuma günü Federal Meclis'te düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Nasyonal Sosyalist normlara uymayan herkes korku ve güvensizlik içinde yaşadı" dedi.

Yahudi Soykırımı kurbanları, Federal Meclis'te düzenlenen bir törenle anıldı. Fotoğraf: Michele Tantussi/REUTERS

"Bu durumdan en çok etkilenenler, cinsel yönelimleri nedeniyle, kısmen bahanelerle, toplama kamplarına sürülen binlerce kadın ve erkek oldu" diye konuşan Bas söz konusu mağdurların birçoğunun tıbbi deneyler için istismar edildiklerini de vurgulayarak, "Çoğu kısa bir süre sonra öldü ya da öldürüldü" dedi.

"Geçmişte işlenen suçlarla yüzleşmek ve zulme uğrayan herkesin hikayesini anlatmak her neslin görevidir" diye konuşan Federal Meclis Başkanı Bas, bugüne ilişkin olarak da, eşcinsellere yönelik ayrımcılığa daha yakından bakılması çağrısında bulundu.

SPD'li siyasetçi, "Geyler, lezbiyenler ve trans bireyler hakarete uğruyor, taciz ediliyor ve saldırıya uğruyor" diye konuştu.

Nasyonal Sosyalizm kurbanları 1996 yılından bu yana kampın kurtarıldığı tarih olan 27 Ocak'ta Uluslararası Holokost Günü çerçevesinde anılıyor.

Milyonlarca Yahudi'nin yanı sıra Nazi rejimi karşıtları ve farklı cinsel eğilimleri bulunanların katledildiği Auschwitz Toplama Kampı 27 Ocak 1945 tarihinde kurtarılmıştı.

dpa,KNA/TY,BK