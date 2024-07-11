Almanya'da yaşayan her beş kişiden biri göçmen

2022 yılında yapılan nüfus sayımına göre Almanya'da her beş kişiden biri göçmen. Almanya'da yaşayan 15 milyondan fazla kişi bir başka ülkede dünyaya gelmiş.

Federal İstatistik Dairesi 2022 yılında yapılan nüfus sayımının sonuçlarını yayınladı. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarı ile Almanya'nın nüfusu 82 milyon 719 bin 540. Almanya'da yaşayan 15 milyon 589 bin 690 kişi yurtdışı doğumlu. Yurtdışında doğanların 5 milyon 82 bin 103'ü Avrupa dışında dünyaya gelmiş.

Almanya dışında doğan ve Almanya'da yaşayanların sayısında Polonya doğumlu olanlar 1 milyon 811 bin 940 ile başı çekiyor. İkinci sırada 1 milyon 349 bin 259 ile Türkiye doğumlular geliyor. Üçüncü sırada 1 milyon 73 bin 29 ile Rusya Federasyonu var. Romanya, Kazakistan ve Ukrayna, sırasıyla Rusya'yı takip ediyor.

Almanya'da "bir göç geçmişi olanların" sayısı ise toplamda 18 milyon 142 bin 64 kişi. Almanya'ya göç etmiş olan veyahut anne ya da babaları göçmen olan birinci kuşak "göç geçmişi olanlar" kategorisinde sayılıyor. 15 milyon 589 bin 690 göçmen bulunan Almanya'da annesi ve babası göçmen olan, kendisi Almanya'da doğmuş olanların sayısı 2 milyon 552 bin 372. Anne ve babasından sadece biri göçmen olan yani "tek taraflı göç geçmişi olanların" sayısı ise 1 milyon 438 bin 808. Tek taraflı göç geçmişi olanlar da eklendiğinde Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısı 20 milyona yaklaşıyor.

Türk vatandaşlarının sayısı yaklaşık 1 milyon 300 bin

Almanya'da yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayanların sayısı ise 10 milyon 913 bin 347. Yabancı ülke vatandaşlarında Türkiyevatandaşı olanların sayısı 1 milyon 298 bin 963 ile ilk sırada geliyor. Suriye vatandaşlarının sayısı 790 bin 426, Romanya vatandaşlarının sayısı 730 bin 518, Polonya vatandaşlarının sayısı 722 bin 888. Almanya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının sayısı ise 645 bin 381.

Federal İstatistik Dairesi rakamlarına göre Almanya'da nüfusun 35 milyon 117 bin 219'u evli, 5 milyon 681 bin 806'sı eşini kaybetmiş, 6 milyon 334 bin 235'i ise boşanmış. Nüfusun 40 milyon 674 bin 34'ü erkek, 42 milyon 45 bin 507'si ise kadın. 19 milyon 127 bin 360 kişi protestan, 20 milyon 746 bin 959 kişi ise katolik.

DW / EC, HT

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