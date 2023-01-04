Almanya: Yılbaşındaki olayların ardından uyum tartışması

Berlin başta olmak üzere Almanya'nın birçok kentinde yılbaşı gecesi yaşanan şiddet olayları göçmenlerin topluma uyumu konusunda tartışma başlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in de aralarında olduğu bazı kentlerde yılbaşı akşamı yaşanan şiddet eylemlerinin ardından olayların nedeni hakkındaki tartışmalar sürüyor. Tartışmalar, göçmenlerin Almanya'ya uyumuna yoğunlaşıyor.

Yılbaşı akşamı birçok kentte görev başındaki polise ve itfaiye ekiplerine havai fişek ve maytap gibi piroteknik olarak adlandırılan maddelerle saldırılar düzenlenmiş, polis veya itfaiye araçlarının üzerine kasten piroteknik maddeler atılmıştı. Berlin'in Neukölln semtinde bir yolcu otobüsü yanmış, bazı bölgelerde çöp konteynerleri ateşe verilmişti. Polisin verdiği bilgilere göre Berlin'deki olaylar nedeniyle kamu huzurunu bozmak, kolluk kuvvetlerine ve kurtarma ekiplerine saldırmak ve mukavemet etmek, adam yaralamak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından 355 işlem yapıldığı belirtildi. Olaylarda biri ağır olmak üzere 41 polis memuru yaralanmıştı.

Berlin polisinin yaptığı açıklamaya göre, başkentte yılbaşı gecesi gözaltına alınan 145 kişinin tamamı haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Polis Salı akşamı yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların milliyetleri hakkında da bilgiler verdi. Gözaltına alınanların 18 farklı milliyete sahip olduğunu belirten polis sözcüsü, şüphelilerin 45'inin Alman, 27'sinin Afgan ve 21'inin Suriye uyruklu olduğunu kaydetti.

Polis Sendikası'ndan faillere ilişkin "genelleme" uyarısı

Alman Polis Sendikası (GdP) Başkanı Jochen Kopelke, gelecek yıllarda bu tür olayların tekrarlanmaması için siyasetçiler ve sahada çalışanların bir araya gelerek önlemler üzerinde çalışmasını ve uyum politikasının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Polis Sendikası Başkanı Kopelke, Salı günü yaptığı açıklamada, birçok vakada grup dinamiğinin, fazla alkollü içki tüketiminin, sosyalizasyondaki eksiklerin ve piroteknik maddelerin el altında bulunmasının olayların tırmanmasına yol açtığını söyledi. Kopelke, "genelleme yaparak insanları damgalama veya kaybedilmiş olarak görme" konusunda da uyarıda bulundu.

Berlin'de görev halindeki polislere kasten piroteknik maddeler atıldı Fotoğraf: Julius-Christian Schreiner/TNN/picture alliance/dpa

Alman hükümetine de çağrıda bulunan Kopelke, uyum politikasının federal düzeyde yeniden değerlendirilmesini talep etti. Kopelke, politikacılar, polis, bilim insanları, sosyal hizmetler alanında çalışanlar ve uyum görevlilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

CDU "başarısız uyum politikasını" sorumlu tuttu

Yılbaşı akşamı yaşanan olaylar siyasette de bir tartışma başlattı.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Alman meclisi Grup Başkan Vekili Jens Spahn, gerginliğin tırmanmasından başarısız uyum politikasının sorumlu olduğunu savundu. Spahn, haber portalı t-online'a yaptığı açıklamada "Burada söz konusu olan havai fişekler değil, düzensiz göç, başarısız uyum ve devlete yönelik saygının eksikliği" dedi.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Alman meclis grubu İç Politika Sözcüsü Alexander Throm, Berlin'deki sorunun polislere ve itfaiye ekiplerine saldırıdan daha derin olduğunu savunarak, "Bu faillerin kim olduğunu, devlete ve polisine, kurtarma ekiplerine yönelik bu büyük saygısızlığın nereden kaynakladığını titizlikle analiz etmemiz gerekiyor" dedi.



Aydan Özoğuz'dan "genelleme yapma" konusunda uyarı

Meclis Başkan Yardımcısı SPD'li Aydan Özoğuz, yılbaşı akşamı polislere, itfaiye ve cankurtaran ekiplerine yönelik saldırılara tepki gösterirken, CDU'nun göçmenlerin uyumunu tartışmaya açmasını eleştirdi. Özoğuz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CDU'dan bazı isimlerin yaptığı gibi göçmen kökenliler üzerine bir tartışma başlatmanın "amaca uygun olmadığını" belirtti. Bazı bölgelerde şiddet potansiyelinin bulunduğunu, bunların daha titizlikle incelenmesi gerektiğini ifade eden Özoğuz, ancak polisin içinde de göçmen kökenliler olduğunu, faillerin saldırılarında bunu dikkate almadığını kaydetti.

Özoğuz, "Devlete karşılar, devletin iktidarına karşılar, muhtemelen çoğu devleti bir düşman gibi görüyor. Ve bu herkes için çok ciddi bir sorun. Bizim tam da bu noktadan harekete geçmemiz ve genellemelere kaçmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Özoğuz, milyonlarca göçmen kökenli gencin aynı olmadığını veya suça bulaşmadığını da sözlerine ekledi.

Alabali-Radovan: Failleri eylemlerine göre değerlendirmeliyiz

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, Funke medya grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, faillerin kökenlerine göre değerlendirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Alabali-Radovan, "Görev başındaki ekiplere yönelik şiddet eylemleri iğrenç ve hukuk devletimiz çerçevesinde en sert şekilde hızla ve kararlılıkla cezalandırılmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. Ancak Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "Failleri yaptıkları eylemlere göre değerlendirmeliyiz, bazılarının yaptığı gibi muhtemel kökenlerine göre değil" ifadesini de sözlerine ekledi.

Sosyal sorunlara dikkat çekti

Berlin'de olayların yaşandığı Neukölln ilçesinin Uyum Görevlisi Güner Balcı da, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, büyük kentlerin bazı semtlerinde "ağır sosyal sorunlar" gözlemlendiğine dikkat çekti. Balcı, bu bölgelerde "Günlük hayatın bir parçası olarak ev içi şiddet ile büyüyen çocuk ve gençler" olduğunu belirtti. Balcı, bu gençler azınlıkta kalsalar da, "bir kişinin tüm binayı terörize etmeye yettiğini" ifade etti.

Yılbaşı gecesi olaylara sahne olan Hamburg eyalet meclisinin Hür Demokrat Partili (FDP) üyesi Sami Musa "Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre saldırganların çoğu göçmen kökenli genç erkeklerdi" dedi. Bunun Hamburg'da topluma iyi uyum sağlamış göçmenlerin çoğu için bir "şok etkisi" yarattığını belirten Musa, kentin bazı bölgelerinde uyum sorunları yaşandığını ifade etti. Musa, Hamburg'da eyaletin yönetiminden sorumlu senatonun piroteknik maddelerin yasaklanmasını tartışmak yerine bu uyum sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı.

dpa, AFP/JD, BÖ