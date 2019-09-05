 Almanya′da yılın ilk yarısında mültecilere yönelik 609 saldırı | ALMANYA | DW | 05.09.2019

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ALMANYA

Almanya'da yılın ilk yarısında mültecilere yönelik 609 saldırı

Almanya'da polis kayıtlarına göre yılın ilk yarısında mültecilere yönelik 609 saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda 102 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar mültecilerin yaşadığı yurtları da hedef alıyor

Saldırılar mültecilerin yaşadığı yurtları da hedef alıyor

Almanya'da polis kayıtlarına göre yılın ilk altı ayında mültecilere yönelik 609 saldırı gerçekleştiği bildirildi. Neue Osnabrücker Zeitung, Sol Parti'nin soru önergesine hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı haberde, "siyasi kaynaklı sağcı suçlar” kategorisinde değerlendirilen suçların hakaretten yaralamaya kadar farklılık gösterdiği belirtildi.

Ayrıca mültecilerin kaldığı 60 sığınmacı yerleşkesine ve 42 yardım organizasyonuna da saldırılar düzenlendiği aktarıldı. Haberde, bu saldırılar sonucu, aralarında yedi çocuğun da bulunduğu 102 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı.

Habere göre, her dört saldırıdan biri Brandenburg eyaletinde gerçekleşti. Almanya İçişleri Bakanlığı'na göre polis 160 vakada "saldırının hedefini mülteci/iltica başvurusu yapan kişi" olarak sınıflandırdı. Diğer eyaletlerde ise daha az saldırı kaydedildi ve saldırı sayısının Baden-Württemberg eyaletinde 62, Aşağı Saksonya'da 58 ve Saksonya'da ise 56 olduğu ifade edildi.

Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke Almanya'daki mültecilerin her gün tehdit altında olduğunu söyleyerek "Devletin görevi bu kişileri korumaktır" dedi.

epd/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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